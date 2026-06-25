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SpaceX 發債 市場熱情降溫

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

SpaceX公司23日宣布，已啟動債券發行計畫，目標籌集至少250億美元資金。這是SpaceX首次發行投資級美元債券，主要為人工智慧（AI）擴張計畫籌備資金。

此次發行的優先無擔保債券，將分為5年、7年、10年、20年和30年五個期限。彭博資訊報導，需求最火熱時一度吸引約900億美元認購。但到最終定價時，認購規模降至730億美元。根據彭博匯編的資料，今年來發行的投資級債券，平均認購規模約為發行規模的四倍，SpaceX的最終認購規模連發行規模的三倍都不到。

此外，2036年到期債券的殖利率較美國公債高出1.4個百分點，較BBB級同類債券的平均利差高約0.4個百分點，顯示債券投資人要求更高風險溢酬，才願意買單。而主要認購標的集中於存續期間最短、風險最低的券種，顯示投資人對SpaceX長期財務前景仍保持審慎態度，債市對這家公司沒有股市那麼熱情。

但從另一個角度來看，馬斯克其實是給自己很燒錢的商業帝國，減輕了每年的利息負擔。彭博資訊指出，馬斯克2022年收購推特時舉借了高息的債務，加上xAI去年又借錢又舉債，因此今年原本得花大約18億美元利息，來履行總計175億美元的債務，而現在SpaceX整合xAI跟X後，每年只需為這批250億美元債券，支付15億美元的利息。

債券 美國 SpaceX

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