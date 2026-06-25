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Fed 轉鷹 專家推演三情境

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
聯準會。路透
聯準會。路透

美國聯準會Fed）主席華許「轉鷹」，首席經濟學家表示，預期聯準會在9月前維持利率不變；而全球經濟正在面臨「AI投資結構性調整」，有三大情境可推演。

富邦金控（2881）首席經濟學家羅瑋表示，AI發展並非單純泡沫議題，而是全球經濟正在面臨「AI投資結構性調整」。目前缺乏核心技術與明確獲利模式的AI概念股仍有修正風險，但AI Agent與企業應用正推動生產效能提升，並帶動台灣2026年第1季GDP成長。

羅瑋提出三大情境，一、若整體經濟受控軟著陸，企業應優化現金配置、鎖定利率並強化流動性管理；二、若進入再加速成長情境，可把握股權融資、策略投資及企業併購機會；三、若出現停滯性通膨，則須啟動流動性應變計畫、削減非核心資本支出並提高避險覆蓋率。

華許日前首次主持Fed貨幣決策會議，會後記者會上華許對控制通膨的態度堅決，市場普遍解讀為「轉鷹」，觸動股市下挫。

羅瑋指出，6月FOMC會議釋出偏鷹訊號，18位官員中有九位認為年底前至少應升息1碼，其中六位預期升息2碼，加上華許多次重申抑制價格上漲的承諾，使市場對短期降息的期待降溫，並引發股債市同步下跌。而2026年下半年全球市場關鍵變數仍在美國利率路徑、AI投資擴張與地緣風險。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，許多國家面臨通膨上調與經濟成長放緩的雙重衝擊，在此環境下，主要央行貨幣政策相較年初已明顯轉趨審慎。美國方面，由於通膨壓力升溫，預期聯準會在9月前維持利率不變，第4季降息時程仍存高度不確定性，整體而言，美歐日「Higher for longer」的高利率情境仍可能延續一段期間。

雙率方面，林啟超表示，美元後續走勢將持續受到「避險情緒」與「聯準會降息路徑」兩股力量拉扯，預估美元指數下半年將於97至100區間震盪，美國10年期公債殖利率則預估於4%至4.5%區間盤整。

Fed 美國聯準會 聯準會

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