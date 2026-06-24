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美股早盤／美光財報公布前三大指數走升 油金齊跌破整數關卡

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美股早盤／美光財報公布前三大指數走升 油金齊跌破整數關卡

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美股三大指數24日早盤漲跌互見，投資人目光轉向美光定於盤後公布的財報。路透
美股三大指數24日早盤漲跌互見，投資人目光轉向美光定於盤後公布的財報。路透

美股紐約三大指數24日早盤大致走高，費半則劇烈震盪，投資人目光轉向美光定於盤後公布的財報，以此檢視人工智慧（AI）需求是否依然強勁。布蘭特油價跌破每桶75美元，金價也跌破4,000美元大關。

道瓊工業指數24日早盤一度跌15點，或0.1%，之後又曾翻紅漲逾百點；標普500和那斯達克綜合指數呈現類似走勢。費城半導體指數一度上漲0.9%，之後又曾挫跌1.5%；台積電ADR一度跌0.9%，之後翻紅漲0.6%。

美光早盤一度漲約3%，SanDisk漲近3%。這兩檔記憶體股在前一個交易日重挫13%。美光定盤後公布最新財報，分析師預估，美光每股盈餘可望達到20.83美元，營收預估為357.5億美元。

英特爾和高通股價早盤均漲逾1%。Google母公司Alphabet早盤漲近1%，標普全球23日宣布，Alphabet在6月29日美股開盤前，將取代Verizon，成為道瓊工業指數成分股。

油價24日續跌。隨著波斯灣局勢進一步緩和、原油供應逐步回流市場，布蘭特原油期貨下跌3%，報每桶約74美元，是戰爭爆發以來首次跌破75美元，也是這段期間的最低水準。西德州中級原油期貨也跌破每桶70美元大關。黃金現貨最低重挫3.7%，至每英兩3,964.72美元，是去年11月以來首度跌破4,000美元整數大關。

美光 美股 道瓊工業指數 台積電ADR 原油

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