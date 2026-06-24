重挫後的全球股市會怎麼走？ 7大華爾街投資高手這麼說

美國與亞洲的科技與半導體類股近日遭逢大規模賣壓，引發全球股市震盪，那斯達克指數市值一度蒸發逾1兆美元，人工智慧（AI）概念股與晶片股成為重災區，經歷這波劇烈跌勢的洗禮後，投資人關注的焦點已從「為何下跌」轉為 「後市會怎麼走」。

在這波拋售潮後，多位華爾街重量級投資策略師、基金經理人與經濟學家紛紛從技術面、資金流向、聯準會政策到AI產業基本面提出最新研判，整體而言，市場短期震盪將加劇，但AI的長線趨勢不變。

對於中長期走勢的看法，主要分成三大陣營，一派覺得科技股估值過高，市場仍有進一步修正風險；另一派主張，目前正處於關鍵觀察期，市場方向尚未明朗；第三派則認為，此次下跌只是牛市中的健康修正，甚至是布局AI概念股的難得良機。

●華爾街資深策略師、Leuthold 集團前首席策略師保爾森（Jim Paulsen）：科技股可能還有下跌空間

保爾森說，若美股標普500科技類股跌破前次技術低點，意味著可能會再跌約3%，回落至6月初的谷底。更重要的是，近期AI概念股的賣壓已出現過去牛市末期常見的警訊。

他指出，目前科技股與其他產業的表現差距過大，市場資金過度集中於少數AI龍頭企業，這種現象往往容易導致後續較大的修正。他認為，目前最大風險並非經濟衰退，而是市場對AI概念股的期待已經過度反映在股價之中。

●Piper Sandler首席市場技術分析師強森（Craig Johnson）：美股須再創新高才能證明動能還在。

強森說，半導體股先前漲勢呈現「拋物線式上升」，這波拉回原本就在預料之中。然而，如果未來幾周大盤無法突破前波高點，市場情緒可能開始轉趨保守，過去支撐市場的逢低買盤正在接受考驗。

他認為，若美股遲遲無法突破，投資人可能開始質疑AI行情是否已經接近高峰。此外，他還提醒投資人不要忘記半導體產業具有高度景氣循環特性，現在市場彷彿把晶片公司當成永遠高速成長的企業看待，但事實並非如此。

●摩根士丹利投資管理公司資深基金經理人史里蒙（Andrew Slimmon）：這波健康修正有助於牛市延續

史里蒙認為，AI概念股過去一年吸引大量資金追捧，交易過度擁擠，市場情緒逐漸接近狂熱。適度回檔有助於消化過熱籌碼，降低泡沫風險，「市場最不希望看到的是非理性亢奮，因為那通常會以更糟糕的方式結束」。

他認為，受衝擊最大的股票恰恰是AI的最大受惠者，而目前企業獲利成長趨勢並未改變，AI投資需求也沒減弱，因此這次回檔也為希望增持科技和晶片股的投資人提供了機會。

●eToro市場分析師肯威爾（Bret Kenwell）：科技股走弱可能持續數周

肯威爾說，晶片股已進入拋售的「完美風暴」之中，原因除了先前的漲幅過大之外，聯準會近期釋出的訊息也比市場預期更加鷹派。他並預測，科技股的整理可能會持續數周，市場資金也將逐漸轉向金融、工業與能源等先前表現相對落後的類股。

●嘉信理財（Charles Schwab）交易及衍生性商品策略主管馬佐拉（Joe Mazzola）：關鍵在於跌勢是否擴散，目前還不能斷定市場已經轉空

馬佐拉指出，真正值得關注的是賣壓是否從半導體股擴散至整體市場，如果下跌主要集中在AI與晶片族群，那麼這只是熱門股在大漲後接受市場檢驗；但若金融、消費與工業股也同步走弱，則可能演變成更全面性回檔。因此，他認為這次下跌是一場「壓力測試」，而非牛市結束訊號。

●Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）：下跌是買進的良機

在所有專家當中，艾夫斯無疑是最堅定的多頭。他表示，23日股市大跌似乎是投資人進場科技股的絕佳機會。該公司對亞洲供應鏈與企業客戶的調查顯示，AI需求依舊非常強勁。他認為，此次市場大跌只是獲利了結，而非基本面惡化。他將此次修正視為投資機會。

●知名經濟學家羅森伯格（David Rosenberg）：散戶是否接盤將決定後市

Rosenberg Research創辦人羅森伯格在給客戶的信中說，晶片類股似乎正在經歷「劇烈的」獲利回吐。他指出，目前尚不清楚散戶是否會趁低吸收股票，並強調美國家庭的股票持有量已處於歷史高點。

他說，現在的問題是，充滿FOMO（害怕錯過機會）情緒的美國散戶投資人是否會再次逢低買進。因為股票在家庭金融資產組合中的佔比達到了創紀錄的73%。

這意味著許多散戶已經高度持股，未來是否還有足夠資金持續逢低買進，是市場最大的變數。