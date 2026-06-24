OpenAI攜手博通推首款AI晶片 號稱可省50%成本、研發快到破紀錄

OpenAI發布與博通合作打造的首款客製化AI晶片，號稱可省下50%成本，而且表現優於當前的頂級晶片。

兩家公司24日宣布，OpenAI取得新晶片「Jalapeno」的首批樣品，正在測試晶片處理AI工作的情況。博通執行長陳福陽受訪表示，目前為止，相較一般AI繪圖處理器（GPU），這款晶片能省下約50%成本。

OpenAI與博通並說，這款從零開始設計的新晶片，研發時間之快打破紀錄。OpenAI仍在評估測試版晶片，初期資料顯示，Jalapeno的每瓦表現，遠優於當前頂級晶片。

這款晶片今年稍晚起，將用於微軟等OpenAI夥伴的資料中心。陳福陽估計，OpenAI與博通的合作，明年為止部署的算力，應該能超越他先前估計的1.3百萬瓩（GW）。

OpenAI持續仰賴輝達晶片，但同時也擴大供應商，以滿足旗下AI服務的擴增需求。OpenAI已與晶片製造商超微（AMD）、Cerebras等簽約。