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黃金跌破4000美元 近三年的漲勢告終？

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
紐約黃金現貨價格24日盤中跌破每英兩4,000美元。 路透
紐約黃金現貨價格24日盤中跌破每英兩4,000美元。 路透

紐約黃金現貨價格24日盤中跌破每英兩4,000美元，這是去年11月以來首見金價回到3字頭。23日金價收盤己跌1.74%，24日連續第二個交易日挫低，紐約早盤跌幅一度達3.7%，至3,964.72美元。

過去三年來，金價年線漲幅都有兩位數，價格已經漲了超過一倍。除了各央行買進，基金經理人和散戶也蜂擁投資黃金。

不過今年1月末，就在金價觸及史上最高價，接近每英兩5,600美元後沒有多，黃金上漲的引擎開始失去動力。到6月之前，已較最近的高峰下滑逾20%。而通常跌幅至20%這門檻時，傳統上就被認為是進入熊市。

令金價承壓的主因是伊朗戰爭推升油價引燃通膨，增加各央行升息的可能性，黃金不能孳息，在這樣的環境下，吸引力不如美國公債這類有利率的資產。

先前金價大漲有一大原因是市場擔心美國聯準會（Fed）等已開發國家央行的獨立性可能受損，但Fed新任主席華許最近的第一次利率記者會後，發出偏鷹訊號，而非美國總統川普訴求的降息，市場因而疑慮大減。

多家主要銀行上周已下調對金價的預測。雖然銀行仍看金價將反彈，但已不如以往樂觀。高盛估年底時金價會在4,900美元，較先前預測少了500美元。德意志銀行則是對第4季的目標金價下修17%。

金價 黃金

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