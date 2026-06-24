全球晶片股大跳水該逃嗎？華爾街大多頭：往例顯示買進機會來了

從南韓到美國，全球晶片股23日重挫，費城半導體指數當天收跌近8%。但知名華爾街美股大多頭表示，回顧半導體股單日跌幅如此慘烈的過往紀錄可知，這種跌勢通常只是曇花一現，往往提供逢低買進機會。

MarketWatch報導，通常看漲美股的Fundstrat研究部主管李湯姆（Tom Lee）發現，2011年迄今，半導體股單日跌幅至少6%的前例有17個。在這些前例中，往後一個月上漲的機率高達88%，平均漲幅為12%；往後三個月漲幅平均為23%，機率也是88%；往後六個月漲幅平均38%，發生機率更達到94%。

李湯姆說：「換句話說，這些回檔，可謂買進機會。」

不過，他指出，2024年至2025年初是例外，在那段時期，半導體股拉回並非買進良機。以2024年7月17日為例，當天半導體股大跌7.1%，在往後一周、一個月、三個月和六個月期間，晶片股跌勢不止，跌幅分別為5.2%、3.0%、2.8%和3.8%。但他指出，當時企業AI支出的能見度遠不如2026年的此時。

對於目前所謂市場正在「做頭」的警告聲四起，李湯姆非但不為所動，還把這些認定美股已觸頂下滑的說法當作反向指標，預示美股後市看漲。

此外，從估值來看，美股似乎也跌不太下去。李湯姆指出，整體而言，標普500成分股目前的預期本益比，還比今年年初水準低1個百分點，因此有理由預期未來本益比將會擴張，近期走勢仍看好。