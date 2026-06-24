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區域性拋售潮後回穩 亞股多收漲首爾反彈

中央社／ 香港24日綜合外電報導

投資人對人工智慧（AI）熱潮帶動資本支出大爆發引發的疑慮揮之不去，亞洲市場力抗區域性拋售潮同時，韓國股市從前一交易日的重挫中反彈。

法新社報導，經歷韓國綜合股價指數（KOSPI）前一交易日大跌10%、晶片大廠及市場巨頭SK海力士（SK Hynix）和三星電子（Samsung Electronics）雙雙重挫12%後，投資人今天在首爾市場審慎進行回補。

市場對於投入AI產業的數兆美元何時能產生報酬仍有疑慮，加上美國聯邦準備理事會（Fed）上週轉趨鷹派後，市場也擔心美國利率可能再度升息。

加拿大皇家銀行藍灣資產管理公司（RBC BlueBayAsset Management）的恩內馬克（ChristofferEnemaerke）表示：「AI投資的下一階段討論已經不是這個主題是否真實存在，而是這麼大規模投資最終能否帶來投資人所期待的報酬。」

日股基準日經指數今天收跌0.9%，來到69174.97點。港股恆生指數收漲0.3%，來到23412.18點。上證指數收漲0.1%，來到4110.81點。

至於其他亞股，首爾、雪梨、新加坡、吉隆坡、曼谷股巿收漲。台北、雅加達、威靈頓、馬尼拉股巿收跌。

首爾 SK海力士 亞股

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