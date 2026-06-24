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芬蘭失業率12.7% 創本世紀新高續居歐盟之首

中央社／ 赫爾辛基24日專電
芬蘭街景。 新華社
芬蘭街景。 新華社

芬蘭5月失業人數攀升至37萬6000人，創1998年以來最高紀錄，季節調整失業率達12.7%，同創本世紀新高。根據歐盟統計局（Eurostat）調和失業率數據，芬蘭自去年11月起超越西班牙持續高居歐盟失業率之首，比歐盟整體平均值高出逾4個百分點已逾半年。

根據芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，芬蘭統計局（Statistics Finland）今天發布的勞動力調查顯示，5月失業人數為37萬6000人，去年同期為30萬8000人。

20至64歲就業率趨勢降至75.2%，比4月低1個百分點，跌至2021年初疫情復甦期的水準。5月與去年同期相比，女性就業人數減少2萬6000人，男性減少6000人。

「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）引述芬蘭發展與行政中心（Keha Centre）的就業報告，今年5月通報至勞動力市場的新開職缺僅有3萬3900個，較去年同期大幅減少34%。

5月向來是芬蘭全年失業高峰，因學生和應屆畢業生集中進入就業市場。芬蘭統計局首席精算師維尼卡（Joanna Viinikka）在報導中分析，許多年輕人正在競爭激烈的就業市場裡，尋找暑期工作或初次就業，青年失業的增幅格外明顯。

據Yle報導，15至24歲失業人數較去年同期激增約4萬4000人，2年間趨勢失業率上揚5個百分點。維尼卡指出，芬蘭勞動力總量長期維持高檔，一旦勞動市場動能重啟，就業數據仍具成長空間。

然而，惡化幅度遠超過季節因素所能解釋的範圍。芬蘭商會（Finland Chamber of Commerce）首席經濟學家阿佩爾奎斯特（Jukka Appelqvist）在「赫爾辛基日報」報導中說，「目前失業狀況不樂觀，用放大鏡也找不到任何正面訊號」。

他分析，芬蘭近年的經濟成長主要靠商品出口和投資帶動，這兩者雖為國民所得貢獻產值，卻不是帶動就業的引擎；國內需求持續疲軟，服務業就業遲遲沒有起色，房市建設景氣仍然低迷。

就業率會有起色，通常在經濟成長後6個月至1年才會在統計資料顯示。阿佩爾奎斯特估計，樂觀情境下，最快今年秋天才能見到較明顯的改善，「若屆時真能好轉，實屬萬幸」，但前提是經濟需明顯成長。

他提到，中東局勢從全球經濟角度來看略有好轉，但美伊情勢仍存變數。整體而言，他態度相對樂觀，他認為「只要經濟保持長期復甦態勢，帶動就業需求只是遲早的事」。

芬蘭 歐盟 失業

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