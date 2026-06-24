聽新聞
0:00 / 0:00
孫正義：革命才剛開始說「AI泡沫」是冒犯 我沒閒工夫退休
日本軟銀集團在大力投資人工智慧（AI）新創公司OpenAI，以及推動在美國、法國打造資料中心等AI相關計畫之際，社長孫正義今天駁斥AI泡沫化傳聞，同時表明有意投資東京電力。
「日本經濟新聞」報導，軟銀集團（SoftBank Group）社長孫正義今天在股東大會演說中強調，「AI革命才剛開始」，並表示「稱一個才剛起步的產業『泡沫』，是對AI的冒犯」。
孫正義進一步指出：「AI世界實際上才進入第3年。『超智性』（Superintellect）的世界將會一口氣壯大。在經濟不景氣的日本，沒有人在談論巨大的夢想。但我會去做，我可沒有閒工夫退休。」
為了實現超越人類的「超級人工智慧」（AritificialSuperintelligence），孫正義強調「首先將與美國OpenAI一同推進AI模型的建構與進化」。
在談到資料中心耗電量問題時，孫正義指出，將以旗下SB Energy為核心推動相關計畫，並指出：「在美國俄亥俄州的計畫中，單一設施就能提供相當於10座核電廠的電力。」
他也強調，「軟銀將打造世界最大的資料中心」。
此外，孫正義也提到，旗下的軟銀公司（SoftBankCorp.）有意投資日本最大電力公司之一的東京電力（Tokyo Electric Power Company）。
孫正義表示，若投資得以實現，「認為應該在日本建立AI資料中心。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。