孫正義：革命才剛開始說「AI泡沫」是冒犯 我沒閒工夫退休

日本軟銀集團在大力投資人工智慧（AI）新創公司OpenAI，以及推動在美國、法國打造資料中心等AI相關計畫之際，社長孫正義今天駁斥AI泡沫化傳聞，同時表明有意投資東京電力。

「日本經濟新聞」報導，軟銀集團（SoftBank Group）社長孫正義今天在股東大會演說中強調，「AI革命才剛開始」，並表示「稱一個才剛起步的產業『泡沫』，是對AI的冒犯」。

孫正義進一步指出：「AI世界實際上才進入第3年。『超智性』（Superintellect）的世界將會一口氣壯大。在經濟不景氣的日本，沒有人在談論巨大的夢想。但我會去做，我可沒有閒工夫退休。」

為了實現超越人類的「超級人工智慧」（AritificialSuperintelligence），孫正義強調「首先將與美國OpenAI一同推進AI模型的建構與進化」。

在談到資料中心耗電量問題時，孫正義指出，將以旗下SB Energy為核心推動相關計畫，並指出：「在美國俄亥俄州的計畫中，單一設施就能提供相當於10座核電廠的電力。」

他也強調，「軟銀將打造世界最大的資料中心」。

此外，孫正義也提到，旗下的軟銀公司（SoftBankCorp.）有意投資日本最大電力公司之一的東京電力（Tokyo Electric Power Company）。

孫正義表示，若投資得以實現，「認為應該在日本建立AI資料中心。」