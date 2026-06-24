快訊

明起變天！雙颱共舞牽引鋒面南下 西南部下到「紫爆」雨炸全台

「1774」不吉利？外資賣超史上最猛 0050遭捲款、台積電也難逃

聽新聞
0:00 / 0:00

孫正義：革命才剛開始說「AI泡沫」是冒犯 我沒閒工夫退休

中央社／ 東京24日綜合外電報導
軟銀集團（SoftBank Group）社長孫正義。 歐新社
軟銀集團（SoftBank Group）社長孫正義。 歐新社

日本軟銀集團在大力投資人工智慧（AI）新創公司OpenAI，以及推動在美國、法國打造資料中心等AI相關計畫之際，社長孫正義今天駁斥AI泡沫化傳聞，同時表明有意投資東京電力。

「日本經濟新聞」報導，軟銀集團（SoftBank Group）社長孫正義今天在股東大會演說中強調，「AI革命才剛開始」，並表示「稱一個才剛起步的產業『泡沫』，是對AI的冒犯」。

孫正義進一步指出：「AI世界實際上才進入第3年。『超智性』（Superintellect）的世界將會一口氣壯大。在經濟不景氣的日本，沒有人在談論巨大的夢想。但我會去做，我可沒有閒工夫退休。」

為了實現超越人類的「超級人工智慧」（AritificialSuperintelligence），孫正義強調「首先將與美國OpenAI一同推進AI模型的建構與進化」。

在談到資料中心耗電量問題時，孫正義指出，將以旗下SB Energy為核心推動相關計畫，並指出：「在美國俄亥俄州的計畫中，單一設施就能提供相當於10座核電廠的電力。」

他也強調，「軟銀將打造世界最大的資料中心」。

此外，孫正義也提到，旗下的軟銀公司（SoftBankCorp.）有意投資日本最大電力公司之一的東京電力（Tokyo Electric Power Company）。

孫正義表示，若投資得以實現，「認為應該在日本建立AI資料中心。」

軟銀集團 孫正義 AI

延伸閱讀

孫正義不看好太空資料中心 AI競賽勝負將在未來幾年決定

AI需求超乎預期 日月光資本支出不排除再上修 吳田玉這麼說

AI網通與電力缺一不可！009819看準「連接+能源」兩大基建 成分股暗藏下個兆元巨頭

路透：SpaceX發行5檔債券 籌250億美元推AI計畫

相關新聞

薪資協議拍板 傳三星電子擬實施90兆韓元庫藏股計畫

韓聯社（Yonhap News Agency）今天報導，三星電子公司計劃實施規模達90兆韓元（約新台幣1兆8520億元）...

芬蘭失業率12.7% 創本世紀新高續居歐盟之首

芬蘭5月失業人數攀升至37萬6000人，創1998年以來最高紀錄，季節調整失業率達12.7%，同創本世紀新高。根據歐盟統...

美科技七巨頭跌入「修正」是福是禍？分析師：顯示美股市況健康

美國「七大巨頭」科技股（MAG7）23日正式摔落修正領域，亦即從前波高峰回跌至少10%，反映投資人擔心巨額的人工智慧（AI）支出可能拖累這些巨型股的獲利表現。但分析師認為，這七大科技巨頭股價回跌，反倒是顯示美股健康的一大徵兆。

孫正義：革命才剛開始說「AI泡沫」是冒犯 我沒閒工夫退休

日本軟銀集團在大力投資人工智慧（AI）新創公司OpenAI，以及推動在美國、法國打造資料中心等AI相關計畫之際，社長孫正...

赴美掛牌計畫底定！ SK海力士尋求籌資294億美元

南韓記憶體大廠SK海力士將赴美發行美國存託憑證（ADR），並在那斯達克交易所掛牌，目標籌資45.45兆韓元（294億美元）。

中國大模型「智譜」獲評全球第1 震撼矽谷

中國人工智慧(AI)新創公司上周推出表現堪比美國頂尖AI服務的大型語言模型，發展之速超越外界預期，再次掀起華府與矽谷對美中AI競爭態勢的激烈討論；另外，國際安全機構「五眼聯盟」(Five Eyes)則警告，AI飛速發展，可能升級網路攻擊態勢，威脅全球資安。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。