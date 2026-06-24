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熱浪擴大貧富差距？高溫重損健康、勞動力 貧窮國家收入恐砍半

台灣醒報／ 記者楊程翔╱台北報導
歐洲各地熱浪不斷。（影片截圖）
歐洲各地熱浪不斷。（影片截圖）

【台灣醒報記者楊程翔綜合報導】

熱浪不只影響健康，還將重創國家經濟！今夏歐洲各地高溫接連飆破40度。最新研究警告，隨著升溫幅度擴大，因高溫同時損害健康、勞動力、土地及設備，歐洲家庭收入損失將以倍數成長，貧富差距也將隨之惡化。

經濟損失成倍擴大

根據《氣候分析組織》報告，全球氣溫跟工業化前相比雖僅上升約1°C，但對歐洲家庭的經濟衝擊卻已開始顯現。在均溫升溫1.5°C情境下，歐洲家庭收入平均將下滑7.5%；若達2.7°C則恐重挫27%。

這個影響的分布不均，在希臘、西班牙、保加利亞等南歐國家影響較深，希臘家庭收入在升溫2.7°C情境下甚至可能腰斬逾半！最貧困的兩成人口受害程度遠高於平均，顯示氣候危機正擴大貧富差距。

這些損失並非單一因素所致，而是高溫導致健康狀況惡化、勞動生產力下滑、糧食產量減少，以及供水、灌溉與水力發電等水資源關鍵服務同步受損的複合結果。

舊設施難擋新氣候

根據里丁大學與紐卡索大學學者於《the conversation》發表的研究，平均氣溫上升僅1°C，但英國南部熱浪強度卻已增加3至4°C，顯示全球暖化影響遠超平均氣溫數字的表象。

道路鐵路受熱浪干擾、醫院與辦公場所不堪高溫負荷，研究人員直指現有基礎建設是為「一個已不復存在的氣候」所設計，呼籲各國政府應同步推進兩條路徑：一方面加速基礎設施的耐熱改造與社會安全網的強化，另一方面緊急削減化石燃料依賴、降低溫室氣體排放。每延遲一年，代價只會更高。

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