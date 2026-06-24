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美國6月PMI顯示製造業就業快速減少 投入成本上揚趨勢降溫

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國6月製造業就業正以新冠疫情以來最快的速度減少，主因企業擔憂伊朗戰爭對工業界的衝擊。圖為福特工廠。美聯社
美國6月製造業就業正以新冠疫情以來最快的速度減少，主因企業擔憂伊朗戰爭對工業界的衝擊。圖為福特工廠。美聯社

美國6月製造業就業正以新冠疫情以來最快的速度減少，主因企業擔憂伊朗戰爭對工業界的衝擊；不過由於油價回跌，投入成本上升的趨勢已出現降溫信號。

標普全球機構公布的6月美國製造採購經理人指數（PMI）初估數字顯示，就業指標從5月的51.6大幅下降到47，進入明顯的萎縮區。標普全球市場部門首席景氣經濟學者威廉森表示，這份調查「顯示目前的產出水準，第2季經濟年增率很難比1%快出多少」。

他強調，儘管整體製造業產值持續成長，但一部分是由企業擔憂未來再受供給干擾，以及伊朗戰爭可能導致價格上漲所推動。他表示，「若排除疫情期間，目前工廠裁員人數是2009年來最高，反映出企業擔目前因為擔心原料成本上升所帶動的需求增加能否持久」。

他並指出，有約20%的主管表示目前難以找到有意願或有能力在工廠任職的勞工。

除了人工智慧（AI）資料中心興建激增，及國防與鋼鐵部門投資增加外，許多其他製造業業都備受投入成本上升及政府政策多變之苦。

自從美國總統川普去年就任以來，美國製造業就業人數已減少77,000人；4月民間製造業營建支出減少到152億美元，比2025年元月減少約16%。

另一方面，投入成本增勢雖仍處於過去四年來的高點附近，但6月已出現降溫訊號，一部分是因為6月後期能源價格回跌所致。

美國 標普 威廉森

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