薪資協議拍板 傳三星電子擬實施90兆韓元庫藏股計畫

經常被視為美股「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）或許已經不是衡量當前股市波動的最佳工具，因為儘管VIX目前仍維持低檔，然而，一項衡量科技股的恐慌指數早已竄升，頻頻發出警訊，可能已反映出晶片股為何在周二爆出賣壓。

2026-06-24 13:31