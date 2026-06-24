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薪資協議拍板 傳三星電子擬實施90兆韓元庫藏股計畫

中央社／ 首爾24日綜合外電報導
韓聯社今天報導，三星電子公司計劃實施規模達90兆韓元（約新台幣1兆8520億元）庫藏股計畫，此舉是在近期完成薪資談判後，同意向員工發放股票獎勵後的安排。（法新社）
韓聯社今天報導，三星電子公司計劃實施規模達90兆韓元（約新台幣1兆8520億元）庫藏股計畫，此舉是在近期完成薪資談判後，同意向員工發放股票獎勵後的安排。（法新社）

韓聯社（Yonhap News Agency）今天報導，三星電子公司計劃實施規模達90兆韓元（約新台幣1兆8520億元）庫藏股計畫，此舉是在近期完成薪資談判後，同意向員工發放股票獎勵後的安排。

韓聯社引述未具名業界消息人士指出，這家記憶體晶片大廠預計很快就會公布相關細節。

三星電子（Samsung Electronics）管理層與工會上月達成薪資協議。根據協議內容，三星電子預計將提撥約10.5%的營業利益，作為晶片部門員工特別獎勵，並以股票形式發放。然而此舉也引發公司內部就薪酬公平性的討論與疑慮。

報導指出，三星電子預計需為這筆獎勵支出154兆韓元，其中包含40%稅金。

根據規劃，獲得股票獎勵的三星電子員工可立即出售其中1/3，另外1/3需持有1年後才能出售，其餘1/3需再等待1年才能處分。

三星 薪資 工會 庫藏股

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