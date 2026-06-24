聽新聞
0:00 / 0:00
薪資協議拍板 傳三星電子擬實施90兆韓元庫藏股計畫
韓聯社（Yonhap News Agency）今天報導，三星電子公司計劃實施規模達90兆韓元（約新台幣1兆8520億元）庫藏股計畫，此舉是在近期完成薪資談判後，同意向員工發放股票獎勵後的安排。
韓聯社引述未具名業界消息人士指出，這家記憶體晶片大廠預計很快就會公布相關細節。
三星電子（Samsung Electronics）管理層與工會上月達成薪資協議。根據協議內容，三星電子預計將提撥約10.5%的營業利益，作為晶片部門員工特別獎勵，並以股票形式發放。然而此舉也引發公司內部就薪酬公平性的討論與疑慮。
報導指出，三星電子預計需為這筆獎勵支出154兆韓元，其中包含40%稅金。
根據規劃，獲得股票獎勵的三星電子員工可立即出售其中1/3，另外1/3需持有1年後才能出售，其餘1/3需再等待1年才能處分。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。