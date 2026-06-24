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歐洲經濟為何追不上美國？一個習慣釀成差距

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
收入增加卻不願多花錢，歐洲家庭儲蓄率攀升，成為經濟成長阻力。美聯社
收入增加卻不願多花錢，歐洲家庭儲蓄率攀升，成為經濟成長阻力。美聯社

歐洲人愈來愈節儉，即使收入增加，也傾向把錢存起來。經濟學家指出，不願意花錢正拖累歐洲經濟，也讓歐美表現差距持續擴大。

24歲的捷克工程師Matěj Macák過去愛收藏球鞋，如今卻連買個手機充電器都精打細算。他現在賺得比較多、花得反而比較少，過半收入都存下來。

根據經濟合作發展組織（OECD）通膨調整後的數據，自2019年以來，歐元區家庭消費僅增5.5%、英國2%，遠低於美國的18%。

在美國，高收入者的強勁消費力道推動成長。製造精品、手表和頂奢服飾的歐洲企業，愈來愈仰賴美國與亞洲消費者帶動業績。

ING首席經濟學家Marieke Blom說，「這在很大程度上解釋了過去幾年美國與歐洲之間的成長差異」。如果歐洲家庭的儲蓄率降回疫前水準，歐元區國內生產毛額（GDP）將可提升1.3%，「消費低迷已成為經濟成長的巨大阻力」。

歐洲人並不是沒錢。扣除通膨後，歐元區家庭的可支配所得已較疫情前增加8%。但歐元區去年儲蓄率達到15%，高於疫前的12.5%，英國更幾乎是疫前兩倍。美國儲蓄率則已低於疫前。

歐洲人花錢謹慎根植於文化。戰爭年代的物資短缺、通膨記憶，以及長期推崇勤儉與低調的社會價值觀，使許多人視儲蓄為責任。在德語與荷蘭語中，「債務」與「罪惡感」甚至是同一個字。

年輕世代也擔憂未來退休保障不足。32歲巴黎策略顧問Vincent Boucard表示，人口老化加劇，他不認為政府退休金足以支撐未來生活，因此透過Excel嚴格控管支出、搬到較便宜的公寓，並將近半薪資存下來投入股市。

歐洲 美國 捷克

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