美管制難擋中企強勁需求 輝達AI晶片黑市價翻倍

「金融時報」報導，儘管美國打擊非法晶片出口，中國企業對輝達（Nvidia）人工智慧（AI）晶片的需求依舊強勁，使得這些晶片在中國黑市價格已經翻倍以上。

根據金融時報（Financial Times）訪問的多位中國晶片交易商，輝達旗艦DGX B300伺服器過去6個月來價格從人民幣400萬元（約合新台幣1890萬元）飆升至超過人民幣800萬元（約新台幣3785萬元）。

DGX B300伺服器內含8顆Blackwell繪圖處理器（GPU），在美國市場的零售價約為40萬美元（約新台幣1270萬元）。

根據受訪的晶片交易商，輝達RTX 6000 Pro工作站晶片是許多新創企業用來部署大型語言模型的熱門選擇，價格自年初每顆人民幣約5萬元，漲至最高達人民幣13萬元。RTX 6000和DGX B300都屬於美國管制、禁止出口至中國的產品。

上述價格變動的意義有二：一是華府新一波限制措施，壓縮了用來運輸管制晶片至中國的黑市管道；二是即便北京當局積極推動國產替代品，市場對輝達處理器的需求依然強勁。

一名向大型資料中心客戶供貨的交易商坦言：「漏洞已經縮小了。隨著價格飆漲，中間商交易這些晶片的風險正變得愈來愈高。」

交易商指出，自去年底美國當局加大對非法晶片出口的調查力度後，供應鏈便遭到嚴重破壞。

美國司法部今年3月指控美超微（Supermicro）共同創辦人廖益賢等人涉嫌共謀，將美製AI伺服器經由台灣運往東南亞，再重新包裝後走私至中國。檢方指出，相關技術價值至少25億美元，為美國執法部門迄今規模最大的AI晶片出口案件之一。

除了美國防堵，中國當局也收緊了對入境的輝達產品的審查，包括H20和H200，藉此尋求加速擴大採用華為等本土企業的國產替代品。

金融時報上個月就曾報導，中國當局已將一款針對中國市場特製的輝達遊戲晶片列入禁止進口名單。

多位交易商透露，為了彌補短缺，中國客戶採購的輝達硬體日益多元，包括可改裝為AI 運算用途的遊戲處理器，以及諸如A100加速卡等舊一代資料中心設備以繞過限制。

一位交易商表示，A100一上架幾乎馬上搶購一空，因為「企業別無選擇，只能買舊貨」。這位交易商說，內含A100晶片的伺服器價格，從去年底的約人民幣20萬元漲到約人民幣60萬元。

有交易商指出，隨著H200晶片遭到限制，市場短缺情況變得更加嚴重，因為這款晶片先前在中國境內的供應量相對較多。其實，華府先前才在總統川普（Donald Trump）批准下，允許向部分中國企業出口H200晶片；然而據交易商說，中國海關如今接獲高層指示，不再允許這類晶片進口，目的是扶植中國本土的科技龍頭廠商。

數名交易商表示，H200處理器仍然可透過特殊管道取得，但買家通常得先在香港完成交易，再安排非正式方式運回中國。

其中一種做法是將受限晶片安裝進允許進口的伺服器，但交易商坦言，這類操作風險極高，「沒有人敢大規模這樣做。你可以違反美國規則，但中國可不是這麼容易對付的。」

輝達硬體供應短缺，也大幅推高了AI運算能力的租用費用。兩年前，得益於大量走私輝達晶片流入市場，中國的GPU租賃價格普遍低於美國。

但金融時報針對兩國主要雲端及GPU租賃平台調查發現，中國現在的價格與美國相當，有些甚至因採用輝達最新的Blackwell晶片而高於美國。

一位賣家表示，記憶體晶片價格飆漲進一步推高成本，也讓業者難以拓展其他業務。

他說：「所有產品價格都暴漲，許多人因此調降了需求。這一年真的很艱難。」