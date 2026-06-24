李強見南韓總理金民錫 籲中韓在半導體、AI合作

中國國務院總理李強23日在大連會見南韓總理金民錫。李強表示，中韓可拓展在半導體、人工智慧、新能源、生物醫藥等新興產業合作。

李強23日至24日出席在大連舉行的第17屆夏季達沃斯論壇（Davos），期間他將出席開幕式發表特別致辭，會見到訪中國出席論壇的外方嘉賓，並與工商界代表座談交流。

據中國外交部網站消息，李強23日下午會見金民錫。這是金民錫就職後的首次訪中。

李強表示，中國願與南韓一起遵循兩國元首戰略引領，尊重和照顧彼此核心利益和重大關切。中國也願與南韓堅持平等互利，不斷拓展合作的廣度深度，推動中韓戰略合作夥伴關係長期健康穩定發展，共促兩國和地區的繁榮。

在經濟合作方面，李強指出，中韓貿易合作潛力巨大，中國願與南韓用好兩國經濟部長會議等機制，加快推進雙邊自貿協定第二階段談判，推動兩國貿易擴面提質。

李強並說，中韓在創新領域各有所長，產業鏈價值鏈深度融合，可以進一步推動對接互嵌，充分發揮互補優勢，鞏固做優傳統產業合作，拓展半導體、人工智慧、新能源、生物醫藥等新興產業合作。

他並呼籲，中韓雙方要深化旅遊、教育、地方、青少年、媒體、智庫等領域交流合作，持續增進兩國國民感情。

根據中方訊息，金民錫表示，南韓期待與中國落實好兩國元首重要共識，加強高層交往及各級別對話，拓展經貿、高新技術等領域合作，加快雙邊自貿協定第二階段談判進程，密切文化、旅遊、青年等人文交流。

金民錫表示，南韓歡迎中國企業赴南韓投資興業，願與中國深化產供鏈合作。南韓積極支持中國主辦今年亞太經合組織領導人非正式會議，願與中國加強溝通協調。