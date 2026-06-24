中國登全球最快超級電腦榜首 專家：未反映AI實力

路透社引述專家說法報導，中國在全球最快超級電腦排行榜上超越美國登上榜首，但這結果或許更反映了北京希望在運算系統領域展現自給自足能力，而非中國在全球AI競賽中的實際地位。

報導說，中國國家超級計算深圳中心的「靈晟」（LineShine）超級電腦採用國內設計晶片，在一年兩次的全球超級電腦TOP500排行奪下第一名，這也是中國3年來首次重返榜單。

美國和中國在先進運算領域競爭日益激烈。美國總統川普昨天簽署行政命令，目的是在新興的量子運算領域持續領先中國。

「靈晟」在今年6月版TOP500排行榜上擊敗前任冠軍「酋長岩」（El Capitan）。酋長岩是美國政府設於勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence LivermoreNational Laboratory）的超級電腦，用於發展及維護美國核武庫。

然而路透社採訪的科技與政策專家表示，這項結果並不代表中國擁有全球最快的人工智慧（AI）運算超級電腦，這主要與近年運算產業的變化及榜單編制方式有關。「靈晟」在一項模擬更類似AI運算的基準測試中排名第4。

近年來微軟（Microsoft）、亞馬遜公司（Amazon.com）及Alphabet旗下谷歌（Google）等雲端運算公司自行打造大型超級電腦，但主要用於AI工作。這些公司大多選擇不參與TOP500榜單競爭。

多位AI政策研究員去年發表的研究顯示，SpaceX旗下xAI的「巨像」（Colossus）系統很可能已比美國政府的「酋長岩」更為強大。

加州大學全球衝突與合作研究所（University ofCalifornia's Institute for Global Conflict and Cooperation）資深研究員古德瑞契（Jimmy Goodrich）說：「如果這些超大規模雲端業者提交他們的系統，這台『全球最快』超級電腦甚至無法擠進前5名。」

專家認為，中國這次登上榜首，更可能反映他們希望在晶片設計方面獲得認可。中國在2010年首度登上TOP500榜首，之後與美國及日本輪流領先，但在歷經美國政府多年晶片和運算相關出口管制後，中國2023年停止提交系統參與排名。

聚焦超級電腦的公司Intersect360 Research執行長史奈爾（Addison Snell）表示：「我不意外靈晟是排名第一的系統，讓我訝異的是他們這次主動參加，希望獲得認可。」

根據排名相關資訊，「靈晟」系統並未搭載任何先進AI晶片，很可能是因為製造這些晶片的工具仍受到美國出口管制。

古德瑞契說：「中國希望我們忽略這些細節，藉此讓世界相信出口管制無效。」

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