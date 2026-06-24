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遭列中國軍事企業黑名單 阿里巴巴狀告美國政府

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
中國科技與電子商務巨頭阿里巴巴已提告美國戰爭部，主因是不滿美方將其列入「中國軍工企業」等黑名單。（路透）
中國科技與電子商務巨頭阿里巴巴已提告美國戰爭部，主因是不滿美方將其列入「中國軍工企業」等黑名單。（路透）

根據今天提交的法庭文件顯示，中國科技與電子商務巨頭阿里巴巴已提告美國戰爭部，主因是不滿美方將其列入「中國軍工企業」等黑名單。

路透社報導，阿里巴巴被指控透過與中國工業和信息化部的關聯，成為「中國國防工業基地的軍民融合貢獻者」。五角大廈還表示，阿里巴巴與中國國有資產監督管理委員會有間接關聯。

阿里巴巴在訴狀中指出：「這些認定在事實或法律上均無根據。阿里巴巴由獨立董事會管理，成員中無人具備軍事背景。」

阿里巴巴表示：「公司的產品與服務是為零售、物流及企業資訊科技所打造，而非武器、國防或情報用途。」

美國戰爭部未立即回應置評請求。

本月遭美國當局列入這份名單的其他企業包括網路搜尋公司百度、汽車製造商比亞迪與蔚來汽車，以及生物技術公司藥明康德。美方認為這些企業正在協助中國軍方。

藥明康德已於6月11日提起與阿里巴巴類似的訴訟。

這項訴訟尋求將阿里巴巴從這份名單中除名。

五角大廈發言人拒絕置評，稱該機構不對正在進行中的訴訟發表評論。

根據美國近代法律，五角大廈從本月起不得與黑名單上的公司簽約，且自2027年起，不得透過第三方購買這些公司的產品或服務。不過，被列入該名單並不等同於正式制裁。

阿里巴巴稱這項認定「反覆無常且流於專斷」，並表示標籤此舉已造成無法彌補的損害。

阿里巴巴指出：「對於許多美國企業而言，阿里巴巴是進入中國市場的主要門戶。將阿里巴巴貼上『中國軍事公司』的標籤，就是將它定調為中國軍方的工具以及對美國國家安全的威脅。」

「這項認定…直接損害了阿里巴巴的聲譽，並為公司維持的每一段美國合作關係蒙上陰影。」

美國 五角大廈 阿里巴巴

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