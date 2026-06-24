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從追趕者變領跑者？紐時：中國從電池到稀土正在改寫美中科技版圖

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中國北京一名攝影師4月21日在寧德時代科技日活動上拍攝第三代神行超充電池展示裝置。路透
中國北京一名攝影師4月21日在寧德時代科技日活動上拍攝第三代神行超充電池展示裝置。路透

美國企業數十年來憑藉技術優勢赴中國大陸設廠生產，中國則透過合資合作吸收先進技術。如今，至少在部分產業中，美中力量關係已出現反轉。從電池、太陽能稀土與生命科學，中國正快速超越美國並擴大全球影響力，也引發美方對技術依賴及供應鏈風險的警戒。

紐約時報23日報導，中國電池大廠寧德時代（CATL）正是這種轉變的代表。其電池技術正驅動數百萬輛出口至全球各地的中國廉價電動車，也積極布局美國市場。但這些進展引發美方對技術依賴與供應鏈風險的警戒。國會議員及部分政府官員認為，中國透過掠奪性手段建立在電池等領域的主導地位，不僅削弱包括美國在內其他國家的工業基礎，也擴大中國政府的全球影響力。

北京過去一年利用對全球供應鏈的控制力，切斷礦產出口並威脅讓美國工廠停工，以迫使川普政府在關稅問題上讓步，也曾暗示製藥等產業可作為對外施壓工具。美國眾議院中國問題特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）表示，中國補貼寧德時代是為了「打擊非中國競爭對手並建立全球依賴」，將關鍵產業交給該公司是「嚴重錯誤」。

然而，也有人認為，若不與寧德時代等中國企業合作，美國企業將落後於人，削弱美國在重要產業中的地位。將全球最具活力的兩大經濟體彼此隔離，也可能減緩科技進步，並阻礙應對氣候變遷的努力。

美國智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）研究員陳凱欣（Kyle Chan）表示：「數十年來，我們已習慣科技與創新來自西方的世界，但情勢正在逆轉。」

不只寧德時代在美國的布局一直存在爭議，中國投資在美國本就面臨重大障礙，包括聯邦安全審查，以及各州對中國人購買房地產與農地的限制。不過，美中企業都在觀察，美國總統川普對與中國做生意展現出的開放態度，以及他計畫今年再次與中國國家主席習近平會面，是否可能為更多合作關係鋪路。

川普歡迎來自日本與歐洲的投資，中方官員也曾向美方提出赴美投資的構想。川普5月訪問中國期間，雙方表示將成立「投資委員會」（board of investment）。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）5月14日接受CNBC訪問時表示，該委員會將「預先決定哪些屬於非戰略、非敏感領域，讓中國得以投資」。

不過，川普政府也注意到外界批評中國投資可能危及國家安全。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）5月表示，投資委員會將更著重於解決美國企業提出的具體問題，而非建立一項「雙向投資計畫」。

中國政府鼓勵部分企業拓展海外市場，但在電池等戰略產業領域，中國願意讓企業向外國夥伴分享多少技術，仍是未知數。研究機構榮鼎諮詢集團（Rhodium Group）董事古睿（Reva Goujon）表示，中國的核心目標是「守住任何技術中的皇冠明珠」，一旦涉及更明顯形式的技術轉移，北京將會非常嚴格。

稀土 紐時 中國 太陽能

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