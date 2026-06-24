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韓股反彈勁揚4%！三星電子SK海力士大漲 外資仍在賣但散戶進場

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓匯市交易員。法新社
南韓匯市交易員。法新社

韓股市在前一天暴跌10%後，今天出現反彈，投資人重新將焦點放回晶片製造商的獲利前景，許多人認為先前的拋售主要是由技術性因素所引發。

韓股Kospi指數盤中一度勁揚4.5%，其中三星電子大漲10%。市場消息指出，三星可能宣布實施庫藏股計畫，成為股價上漲的主要推力。SK海力士則上漲超過 5%。雖然外資在早盤仍持續賣出，但散戶投資人則趁機加碼進場。

市場在周二經歷劇烈跌勢，投資人突然對全球AI基礎建設投資熱潮轉趨悲觀，導致全球表現最佳市場中的大量槓桿部位遭到快速平倉。不過，許多市場觀察人士認為，這波修正更像是在漲幅過大後的短暫喘息，而非新一輪跌勢的開端；他們預期強勁的企業獲利仍將持續推動股價走高。

摩根士丹利包括Joon Seok在內的分析師團隊於報告中表示：「記憶體與AI周邊供應鏈股票的基本面依然穩固，因為它們的產品仍是產業發展的重要瓶頸。不過，在長時間大漲之後，市場確實已累積一些疲態。我們認為這是一次喘息，而不是基本面的崩潰。」

市場目前聚焦於美國記憶體大廠美光周三稍晚公布的財報，這將成為整體晶片產業的重要考驗。三星預定7月初公布第2季初步財報。

另一方面，花旗分析師Peter Lee基於市場環境改善以及記憶體需求持續成長的展望，上調了三星電子的營業利益預估。

SK海力士 韓股 三星

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