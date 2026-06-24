整理包／全球晶片股為何慘遭血洗？還會再崩嗎？五大因素一次看

AI晶片股周二（23日）慘遭血洗，華爾街分析師紛紛形容當天的崩盤是一場「晶片大翻船」（Chip-Wreck）、「科技船難」（Tech Wreck）。

費城半導體指數周一創新高後，周二竟大跌逾千點，重挫近8%，30檔成分股全數收黑，由今年來股價翻倍以上的美光、安森美（On Semiconductor）、Coherent、安謀領跌，這些跌幅都超過10%-13%；較為抗跌的則是今年來漲幅不大的博通與輝達，但跌幅仍分別達3%與4%。

BTIG首席市場技術分析師克林斯基（Jonathan Krinsky） 把周二的走勢形容為一場「晶片大翻船」，表示「無論短期內是否反彈，我們仍認為科技／AI交易在中期面臨下行風險。」他預估半導體族群可能還有10% 至15%的下跌空間。

瑞穗證券股票交易部常務董事歐雷根（Daniel O'Regan） 也將周二發給客戶的報告命名為「科技船難（Tech Wreck）」。

以下綜合整理AI晶片股突然湧現賣壓的五大因素：

一、AI概念股漲幅過大，引發獲利了結

AI相關股票過去一年漲幅驚人，許多半導體股在不到半年時間已上漲超過100%、甚至數倍，例如美光在大跌前，今年來大漲逾300%。當股價遠遠跑在獲利成長前面時，任何風吹草動都容易引發獲利了結。市場開始出現：「AI題材沒變，但股價可能先漲太多了」的想法。

BTIG分析師克林斯基在給客戶的報告中寫道：「基本面依然強勁，但如此巨大的漲幅往往會吸引獲利了結與回檔修正。」

Natixis Advisors投資組合經理Jack Janasiewicz也表示：「看起來這次賣壓更偏向技術面因素，而非基本面惡化。」

二、南韓科技股崩跌引發全球連鎖反應

美國科技股的跌勢，其實是延續亞洲市場稍早的賣壓。南韓Kospi指數當天暴跌10%，觸發熔斷機制並暫停交易。其中，SK海力士與三星電子（Samsung Electronics）分別暴跌約13%。

市場擔憂源於南韓媒體報導，SK海力士正放慢AI用的HBM記憶體產能擴張速度，並將更多資源轉向價格較低的傳統DRAM。這項消息引發交易人士擔心AI資料中心需求是否已開始降溫？SK海力士則拒絕對相關報導發表評論。此外，南韓投資人原先槓桿部位太高，一旦市場轉買為賣，引發強制平倉，本來就容易加劇波動。

Carson Group 首席市場策略師 Ryan Detrick表示：「海外市場的疲弱，很可能促使美國市場中部分漲幅驚人的熱門股票出現一次合理的休息與整理。」

三、美光財報前的緊張情緒

美光預定在周三收盤後公布財報，由於該公司是記憶體產業最重要的風向球之一，市場因而承受額外的緊張情緒，投資人開始擔心：HBM需求是否放緩？記憶體價格是否見頂？AI資本支出是否開始降溫？因此提前降低風險部位。

瑞穗的歐雷根表示，近期一份第三方報告引發市場對記憶體價格的擔憂。

不過，Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）認為，這波下跌更像是在今年以來強勁漲勢後的一次「喘息」。他在周二的報告中寫道：「隨著 AI 革命仍處於第三局（早期發展階段），科技股交易未來仍將經歷多次『關鍵考驗時刻，而今天早上的情況只是其中之一。」

四、投資人持續擔心科技大廠的龐大AI資本支出是否過度擴張、是否能取得回報

追蹤科技七雄的「Roundhill科技七雄ETF」股價自5月14日創下的歷史收盤高點已下跌11%，代表陷入回檔修正領域。本月美國科技股漲勢開始失去動能，投資人憂心AI概念股，尤其是大型科技公司，股價是否已經漲得太快、太高。這些企業正投入數千億美元發展 AI，而市場開始質疑這些投資是否能產生足夠回報。

Jefferies交易部門分析師法夫扎（Jeffrey Favuzza）則表示，過去兩到三周以來，市場開始出現愈多疑問，包括中國開源AI模型的崛起所帶來的影響、Token最小化技術對AI算力需求的影響，以及這些變化對AI題材的短期影響。

五、SpaceX相關概念股遭遇資金撤出

瑞穗的歐雷根也提到其他可能導致此次拋售的因素，包括SpaceX相關股票部位的「平倉」。

近期市場對SpaceX相關概念股出現獲利了結，而當大型熱門主題資金撤離時，通常不只賣出單一標的，而是連帶一起減碼AI、半導體和高估值成長股。

前景不看淡

不過，市場仍有逢低買盤。儘管出現大幅修正，許多投資人認為這次回檔可能只是短暫喘息。由於過去每次下跌後都出現積極的逢低買盤，因此不少市場人士認為，AI多頭趨勢尚未結束，只是估值過熱後的正常修正。

Evercore ISI首席股票與量化策略師 Julian Emanuel 表示：「投資人正在尋找方法，一方面進行避險，另一方面又不想完全退出市場。」

換句話說，市場目前較傾向將這次晶片股大跌視為多重因素疊加造成的回檔修正，而非 AI 或記憶體產業基本面出現重大惡化。美光即將公布的財報與展望，將成為接下來判斷這波修正是短期震盪還是趨勢反轉的重要觀察指標。