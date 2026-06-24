台積電晶片巨龍電車飛馳德勒斯登 帶進活力與交流

台積電德勒斯登廠今天在德國推出專屬彩繪電車，車身以積體電路板組成的金色巨龍為主視覺，穿梭市區向當地居民宣傳這項投資百億歐元的晶圓廠計畫。德勒斯登市長希柏特在揭幕儀式表示，樂見台灣在德勒斯登愈來愈具存在感。

德勒斯登（Dresden）今天舉辦歐積電企業塗裝路面電車上路典禮，這輛由德勒斯登交通公司（DVB）營運的彩繪電車，車身印有與列車等長的大型積體電路金龍圖案，列車行駛時彷彿一條在城市中飛馳的晶片巨龍。

除了巨龍圖案外，車身還印有醒目的歐積電（ESMC）企業標誌，以及「加入龍之旅」（Join theDragonride）等標語，吸引不少民眾駐足拍照。

歐積電由台積電、博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）及恩智浦（NXP）共同投資成立，目前正在德勒斯登如火如荼建設中，總投資金額約100億歐元，預計2027年底投產。

根據薩克森日報（SZ），歐積電曾向員工徵集彩繪電車設計方案，在超過90件提案中，「龍之旅」獲得最高票。

參與揭幕儀式的歐積電總裁克伊區（ChristianKoitzsch）表示，工廠主體結構已逐漸成形，今年底將完成封頂工程，2027年中首批員工將進駐辦公室，因此開始在德勒斯登建立企業形象。

克伊區說明，龍在亞洲文化中象徵力量、幸運與成功，也代表歐積電作為台灣企業在德國投資的重要意義。

除了克伊區，德勒斯登市長希柏特（DirkHilbert）、駐德代表谷瑞生及德勒斯登交通公司董事赫默斯巴赫（Andreas Hemmersbach）也親赴現場慶祝這條「台灣科技巨龍」上路。

希柏特致詞時表示，電車不僅是交通工具，也能提升城市的能見度。他樂見台灣在德勒斯登愈來愈具存在感，並期待台灣投資能為城市發展帶來更多活力與國際交流機會。

隨著歐積電建廠推進，德勒斯登市政府與交通公司也規劃將現有8號電車線由海勒勞（Hellerau）向北延伸至機場園區（Airportpark），服務包括歐積電、博世及格羅方德（GlobalFoundries）等半導體企業員工通勤需求。

不過，由於半導體製造對震動極為敏感，規劃中的電車路線將避開晶圓廠核心區域。德勒斯登交通公司估計，延伸工程總經費約需6000萬至8000萬（約新台幣28億元）歐元，最快2031年完工，但仍須籌資與獲得市議會批准。