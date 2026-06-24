聽新聞
0:00 / 0:00
台積電ADR大跌6.7%、日月光跌幅更重 遭AI晶片股拋售潮拖累
台股ADR周一（22日）大跌，台積電ADR收盤挫跌6.7%，報每股436.39美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,761.13元，較台北交易股票溢價率縮減為10.89%。
日月光ADR大跌8.8%，聯電ADR下跌4.7%。
台股ADR表現不佳，主要因美國費城半導體指數狂瀉1,152.21點，跌幅7.9%，報13,482.51點，從前一天的歷史高點回落。費半的30檔成分股全部收黑。美光股價在創新高後賣壓湧現，重摔13%，是費半跌幅最重個股。
道瓊工業指數23日收盤小跌45.57點，跌幅0.1%，報51,666.84點；標普500指數下跌107.33點，跌幅1.44%，報7,365.46點；那斯達克綜合指數下跌579.56點，跌幅2.2%，報25,587.04點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 629.08 -8.83 662.00 -4.97
中華電 CHT 142.77 -0.97 144.00 -0.85
台積電 TSM 2,761.13 -6.69 2,490.00 10.89
聯電 UMC 165.77 -4.73 170.00 -2.49
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。