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台積電ADR大跌6.7%、日月光跌幅更重 遭AI晶片股拋售潮拖累

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台股ADR周一（22日）大跌，台積電ADR收盤挫跌6.7%，報每股436.39美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,761.13元，較台北交易股票溢價率縮減為10.89%。（路透）
台股ADR周一（22日）大跌，台積電ADR收盤挫跌6.7%，報每股436.39美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,761.13元，較台北交易股票溢價率縮減為10.89%。（路透）

台股ADR周一（22日）大跌，台積電ADR收盤挫跌6.7%，報每股436.39美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,761.13元，較台北交易股票溢價率縮減為10.89%。

日月光ADR大跌8.8%，聯電ADR下跌4.7%。

台股ADR表現不佳，主要因美國費城半導體指數狂瀉1,152.21點，跌幅7.9%，報13,482.51點，從前一天的歷史高點回落。費半的30檔成分股全部收黑。美光股價在創新高後賣壓湧現，重摔13%，是費半跌幅最重個股。

道瓊工業指數23日收盤小跌45.57點，跌幅0.1%，報51,666.84點；標普500指數下跌107.33點，跌幅1.44%，報7,365.46點；那斯達克綜合指數下跌579.56點，跌幅2.2%，報25,587.04點。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 629.08 -8.83 662.00 -4.97

中華電 CHT 142.77 -0.97 144.00 -0.85

台積電 TSM 2,761.13 -6.69 2,490.00 10.89

聯電 UMC 165.77 -4.73 170.00 -2.49

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 台積電ADR 日月光

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