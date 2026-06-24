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道瓊指數換血！Google母公司Alphabet取代Verizon 6月29日生效

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Google母公司Alphabet將取代Verizon，成為道瓊工業指數最新成分股。圖為該公司執行長皮伽。路透
Google母公司Alphabet將取代Verizon，成為道瓊工業指數最新成分股。圖為該公司執行長皮伽。路透

指數編製機構標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）周二晚間宣布，Alphabet將取代Verizon Communications，成為道瓊工業平均指數（DJIA）的30檔成分股之一，並於6月29日開盤前生效。消息公布後，Alphabet盤後股價上漲約1%，Verizon則微跌。

這項調整意味大型科技股在道瓊指數中的影響力進一步擴大。Alphabet加入後，將與輝達（Nvidia）、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）及微軟（Microsoft）等科技巨擘共同成為道瓊成分股，也讓人工智慧（AI）、雲端運算及數位廣告等產業在指數中的代表性進一步提高。

標普道瓊指數公司表示，Alphabet擁有多元化科技業務布局、較大的市值與較高的股價，將進一步提升指數在關鍵產業的覆蓋廣度，特別是在人工智慧、雲端基礎設施和廣告等領域，使其成為更具代表性的通訊服務成分股，更完整反映該產業在美國經濟中的角色。

道指採價格加權機制，而非市值加權，因此股價高低對成分股權重影響較大。標普指出，Verizon因股價偏低，在道瓊指數中的權重僅約0.5%，影響力相對有限。

Alphabet近年積極投入AI領域，自去年10月以來透過發債與募股籌集1410億美元，用於資料中心、AI模型及雲端基礎設施建設，希望藉由從晶片、模型到應用服務的垂直整合策略創造長期回報。

不過，市場近來開始質疑科技巨擘的AI投資能否帶來足夠獲利。Alphabet股價周一才創下一年多來最差單日表現，表現落後那斯達克指數及其他大型科技股。

即便如此，Alphabet今年來股價仍累計上漲超過10%，有望連續第四年收紅。公司稍早公布的財報優於市場預期，其中雲端業務收入大幅成長，曾帶動股價創下自2004年以來最佳單月表現。

此外，標普道瓊指數也宣布，工業巨擘Honeywell完成航太事業分拆後，將以新名稱Honeywell Technologies續留道瓊指數，但分拆出來的Honeywell Aerospace不會納入成分股。

Alphabet 道瓊指數 Verizon

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