韓國記憶體股價暴跌 美晶片股遭拋售波動大

美國晶片類股在韓國記憶體業者大跌衝擊下，股價大幅波動，今天收盤多走低。美光（Micron）與晟碟（SanDisk）跌幅超過13%，英特爾等晶片股也下探。分析師多認為，晶片股近期大幅成長，投資人今天雖拋售，情況仍穩健。

投資人憂慮大規模人工智慧（AI）投資回報難以預期，過去一年AI相關類股大幅成長，已現泡沫陰影，23日拋售相關類股。道瓊工業指數小跌0.09%，標普500與那斯達克指數下跌1.44%、2.21%。AI硬體類股走低，費半指數大跌7.87%。

記憶體大廠美光明天將公布業績，股價開盤下探，終場暴跌13.18%，以1051.77美元作收。快閃記憶體業者晟碟大跌13.64%。

記憶體晶片在AI浪潮下成為市場新寵，產品供不應求，價格水漲船高。晟碟與美光過去半年漲幅高於700%、280%。韓國大廠SK海力士（SK Hynix）與三星電子（Samsung Eletronics），同樣出現驚人走勢，成為韓國股市單一動力，也面臨壓力測試。

AI晶片類股中，英特爾（Intel）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）分別下跌6.14%、4.15%、5.76%。

甲骨文（Oracle）與特斯拉（Tesla）各跌5.66%、5.79%。高通（Qualcomm）跌8.01%，台積電ADR收盤跌6.69%。

美股在降息機會減低，AI業者營運模式未必掛鈎獲利的氣氛下，交易期間大幅震盪。股價走低仍見買盤接手，市場憂心AI投資但未見悲觀氣氛。

摩根士丹利（Morgan Stanley）資深投資組合分析師史里蒙（Andrew Slimmon）在財經頻道CNBC分析指出，受惠於人工智慧的業者今天遭拋售，股價其實不會過高，只是投資人有一窩蜂的情況。這是股票交易員呈現的某種時代現象，遇到了就得拋售，目前情況仍然穩健。