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晶片股下挫 美股收低

中央社／ 紐約23日綜合外電報導
美股。路透
美股。路透

美國晶片股今天自歷史高點回落，但大盤在開盤初期下挫之際，吸引逢低買進的投資人進場，進而遏止其他科技公司的跌勢。這些企業近年推動市場上漲，處於人工智慧（AI）基礎設施漲勢的核心。

道瓊工業指數下跌45.87點或0.09%，收報51666.84點。

標普500指數下挫107.33點或1.44%，收在7365.46點。

那斯達克指數挫跌579.56點或2.21%，收25587.04點。

費城半導體指數重挫1152.21點或7.87%，收13482.51點。

晶片 美股 道瓊工業指數

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