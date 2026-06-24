聽新聞
0:00 / 0:00
晶片股下挫 美股收低
美國晶片股今天自歷史高點回落，但大盤在開盤初期下挫之際，吸引逢低買進的投資人進場，進而遏止其他科技公司的跌勢。這些企業近年推動市場上漲，處於人工智慧（AI）基礎設施漲勢的核心。
道瓊工業指數下跌45.87點或0.09%，收報51666.84點。
標普500指數下挫107.33點或1.44%，收在7365.46點。
那斯達克指數挫跌579.56點或2.21%，收25587.04點。
費城半導體指數重挫1152.21點或7.87%，收13482.51點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。