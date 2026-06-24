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路透：SpaceX發行5檔債券 籌250億美元推AI計畫

中央社／ 紐約23日綜合外電報導
剛上市的SpaceX正在籌措資金，以推動資本密集的AI擴展計畫。 路透
剛上市的SpaceX正在籌措資金，以推動資本密集的AI擴展計畫。 路透

知情人士今天透露，馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX推出一項5檔債券發行案，目標至少籌資250億美元。剛上市的SpaceX正在籌措資金，以推動資本密集的AI擴展計畫。

太空探索科技公司（SpaceX）在實現人工智慧（AI）野心上需要付出高昂代價，需在資料中心、運算硬體與電力基礎設施方面投入數百億美元。

根據路透社取得的文件，這次發行包含5年期、7年期、10年期、20年期與30年期的優先無擔保債券。發債所得資金將用於償還過渡貸款下的借款，並作一般企業用途。

消息人士表示，這項發行是SpaceX首度發行投資級美元債券，目前已吸引近850億美元的認購訂單。

SpaceX未立即回覆路透社的置評請求。

文件顯示，美國銀行（Bank of America）、花旗集團（Citigroup）、摩根大通集團（JPMorgan Chase）、高盛集團（Goldman Sachs）與摩根士丹利（MorganStanley）負責這次的債券銷售案。

信評機構上週給予SpaceX投資級信評，顯示在SpaceX推動成本高昂的AI計畫時，對SpaceX的財務穩健程度抱持信心。

SpaceX

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