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孫正義不看好太空資料中心 AI競賽勝負將在未來幾年決定
軟銀集團創辦人孫正義24日表示，在太空興建資料中心效益有限，因電力成本並非資料中心的主要開支。他認為，AI競賽勝負將在未來幾年決定，關鍵仍是地球上的算力與基礎設施布局。
孫正義在軟銀旗下電信事業股東大會上表示，太空資料中心最大的優勢是節省電費，但電費僅占營運成本一小部分，遠低於AI晶片等硬體支出。若再加上發射運輸、維護及通訊延遲等成本，整體效益並不理想。
孫正義直言：「AI競賽中，未來幾年遠比十多年後可能發生的事情更重要。」他形容馬斯克是「卓越的變革推動者」，但強調軟銀將專注於在地球上打造強大資料中心基礎設施，表示「先發者贏」。
但在地球上，包含倫敦、鳳凰城在內的40座城市的市長已達成共識，將攜手合作遏制資料中心快速增長對電網、供水系統與當地社區日益加劇的負擔。雖然這些規範將因地制宜，但該框架的用意是為許可發放與規劃決策提供指引，並作為與企業和政府談判的基礎。
墨爾本市長里斯表示，這座擁有550萬人口的城市，目前已有約50座大型資料中心在營運中。預計到2030年，這些設施將占當地電力需求約10%，到2040年將達20%，「資料中心是自1950年代空調普及以來，對電網造成最大衝擊的事，空調的普及花了數十年的時間，而這卻在短短幾年發生」。
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