擔憂台海衝突 馬斯克喊話另建晶圓廠

紐約時報記者撰寫的新書揭露，馬斯克在白宮去年的科技業執行長會議上，對台灣主導晶片市場極為憂慮，擔心萬一中國大陸攻台，會讓美國經濟陷入崩潰。

紐時記者哈柏曼和史萬在合著的《政權移轉》（Regime Change，暫譯）一書中指出，馬斯克在去年3月10日會議上告訴眾人，美國對中國的脆弱性，讓他恐懼萬分。這場會議的參與者包括高通、英特爾、戴爾的執行長等。

書中寫道，馬斯克近年益發擔心中國侵台的威脅，會危及馬斯克公司所依賴的高階晶片。馬斯克對這些執行長發狂似地示警，指出台灣面積大約如馬里蘭州，距離中國大陸81英里，卻生產70%的全球半導體、90%的先進晶片。馬斯克講述的對象，大概是全世界最熟悉這個問題的人，但他仍說個不停。

馬斯克說：「若不開始在衝突區之外生產晶片，會陷入災難」。他重申：「有人得在戰區外建立該死的晶圓廠」。

書中提及，美國總統川普、商務部長盧特尼克、以及科技業高層討論，美國如何取回部分半導體供應鏈，並把工廠從亞洲移回美國本土。馬斯克表示：「美國到2029年只有台積電（2330）的三成產能。要是中國侵略台灣，整個經濟會崩潰。」