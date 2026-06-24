SpaceX 市值蒸發6,000億美元 股價三天跌掉23%、摜破上市首日收盤價

SpaceX股價22日重挫逾16%，收在154.6美元，寫掛牌以來最大單日跌幅，更跌破上市首日收盤價。SpaceX連三個交易日收黑，累計跌幅23%，市值也因此蒸發逾6,000億美元。

SpaceX同日證實最快本周將發行200億美元優先無擔保公司債，這是該公司挾首次公開發行股票（IPO）之勢，首次轉向債市，因該公司正擴大支出，實現人工智慧（AI）與下一代火箭的計畫，並想藉此重塑其資產負債表，以較長天期的債務，取代先前借的過渡性債務。

分析師指出，「選擇發債而非發行新股，顯然是避免進一步稀釋股東權益，作為優先考量」。

將近十年前，穆迪首次評估輝達時，給予其Baa1投資級評級，理由是其債務負擔較輕，且在上市16年後自由現金流超過10億美元。上周，穆迪同樣對SpaceX給予Baa1評級，但目前SpaceX公開的財務紀錄有限、自由現金流持續為負，未來幾年還需進行大量資本支出。從很多方面來看，都反映出信用市場對馬斯克及其近乎夢幻般宏大願景的信任程度。

但股市投資人近期可不這麼想。SpaceX近期跌跌不休。Jones Trading分析師歐盧克指出，所有想買SpaceX的人幾乎在上市頭幾天就進場了，現在看起來買盤明顯耗盡。

市場分析認為，這波跌勢與美國聯準會（Fed）升息預期升溫密切相關。利率上升對高估值科技股尤其不利。且市場對SpaceX的龐大估值能否持續仍有疑問。該公司AI部門2025年虧損64億美元，而支撐其高估值的重要理由之一，正是市場對AI業務成長潛力的高度期待。不過，SpaceX資金仍相當充裕。目前持有約1,008億美元現金與約當現金。

為開拓財源，SpaceX近月積極出租資料中心算力。繼與Anthropic、Google母公司Alphabet達成合作後，22日再與AI新創Reflection AI簽約，據傳自7月起每月可進帳1.5億美元，合作期限至2029年底。