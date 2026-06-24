韓股大震熔斷 官方警覺 三星、SK海力士股價下跌13%

南韓股市23日自歷史新高大幅回檔，主要是晶片權值股引發賣壓，盤中一度甚至因跌勢過猛而觸發熔斷機制。韓股近來波動劇烈，與晶片股掛鉤的槓桿型個股ETF進一步放大了價格波動，南韓主管當局正密切注意情勢發展，並考慮加強對投資人的保護機制。

韓股大盤Kospi指數23日收在8,203.84點，跌幅達9.99%，三星電子和SK海力士股價均大跌約13%，盤中甚至一度觸動熔斷機制。Kospi指數22日才突破9,100點大關，因投資人選擇忽略美伊戰爭相關變數。

CLSA首席股票策略師瑞德曼表示，23日的暴跌凸顯市場波動性加劇，令人擔心市場已處於漲過頭的危險狀態。他認為這種現象一定是因為散戶踴躍參與，「否則無法解釋」，而讓他擔心的是，散戶正主導市場，更令人擔憂的是，與個股掛鉤的槓桿型ETF已上市，這無異於火上澆油。

彭博資訊報導，一個追蹤韓股波動性的指數23日逼近90，接近6月初的高點。

鑒於6月融資餘額升至歷史新高，首爾當局近日警告散戶投資人不要對Kospi指數開槓桿。南韓金融監督院（FSS）院長李燦鎮（音譯）22日表示，與半導體股票掛鉤的槓桿金融商品加劇股市波動，正考慮推出穩定市場措施，他甚至對於推出與三星電子和SK海力士掛鉤的槓桿型ETF，罕見地表示感到「遺憾」，「我們正密切關注並認真研究此事」，但拒絕進一步說明。

韓聯社報導，金融圈消息來源透露，官員可能考慮提高保證金門檻和手續費等措施。FSS上月批准推出這些ETF，帶動散戶以融資投入股市，南韓股票融資規模在5月底達到創紀錄的60兆韓元（約390億美元）。

這股槓桿投資熱潮是李在明政府為吸引本國投資人從美國市場回流的計畫之一。自疫情以來，當地許多投資人傾向於投資美國市場。李在明政府於2025年6月上台，致力於改善所謂「韓股折價」的現象，推出多項市場改革措施，並計劃從下半年起讓外匯市場近乎全天候交易。但李在明如今表示，國內開始擔憂市場劇烈波動所帶來的風險。

韓國交易所23日一度啟動市場穩定機制，暫停交易20分鐘。彭博資訊報導，今年來這類市場保護措施已啟動四次，去年一次也沒有，2024年也僅發生過一次。

首爾Eugene資產管理公司投資長河錫根（音譯）表示：「此次賣壓看來主要是由獲利了結所驅動，因為市場在近期大漲後已經愈來愈處於超買狀態。散戶偏高的槓桿部位與融資餘額，很可能進一步放大了跌勢，使市場對負面催化因素變得更加敏感。」