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美國全年升息3碼？ 市場：太誇張

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

美銀證券最新報告大幅調整對美國利率路徑的預測，由原先預期降息轉向升息，預估聯準會（Fed）將於2026年9月、10月及12月各升息1碼，全年累計升息3碼，聯邦資金利率區間將回升至4.25%至4.5%。針對此，關鍵匯銀人士評論：「太誇張。」

昨天金融市場受到Fed今年將升息3碼的預期呈劇烈波動，台股終場跌逾600點，新台幣擴量尾盤由貶轉升，終結連三黑，終場收在31.625元、升0.6分，總成交量放大至28.385億美元。

關鍵匯銀人士指出，今年初市場也有專業投資機預期Fed今年會「降息3碼」，和現在美銀證券預估「升息3碼」，一樣是「太誇張」。

關鍵匯銀人士分析，根據上周Fed 6 月點陣圖， 除了新任聯準會主席華許未進行投票，委員落點大幅上移，2026 年分布有九位支持升息（3月時是0位）、 八位支持不變、 一位支持降息。而九位支持升息中，有三位支持升息1碼，五位升息2碼，一位升息3碼。 從點陣圖來看，Fed貨幣政策基調的的已經轉向，內部的鷹派勢力大幅抬頭。

關鍵匯銀人士指出，華許上周記者會有提及目前美國通膨已經連續五年超出政策目標2%，強調Fed實現物價穩定的決心。

升息 降息 Fed

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