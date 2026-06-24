1分鐘看世界／AI 搶飯碗徵兆 甲骨文年度裁員2.1萬人

據甲骨文22日向證管會（SEC）遞交的10K年報，該公司在截至5月31日的2026會計年度，裁減2.1萬名員工，相當13%人力，主因在各項業務擴大人工智慧（AI）應用，取代部分職位。甲骨文總員工數現為14.1萬人，少於2022年收購電子病歷公司Cerner前的人數。

甲骨文如今面臨財務壓力，主因OpenAI等客戶積極建設AI資料中心，該公司上年度遣散費及重組相關成本達18.4億美元，遠高於前一個年度的3.74億美元。另有數據顯示，今年已有196家科技公司共裁減逾11.98萬名員工。

美國／Google高層跳槽敵營 母公司Alphabet股價重挫

Google DeepMind副總裁瓊珀宣布跳槽Anthropic，拖累母公司Alphabet股價22日重挫5.5%，市值蒸發2,250億美元。Google數日內痛失兩名AI研究大將，引發市場對其競爭力的疑慮。

美國／特斯拉撞進民宅釀1死 輔助駕駛技術引發質疑

德州發生特斯拉Model 3撞進民宅造成一人喪命的事故，引發外界對該公司輔助駕駛技術的質疑。美國監管機關國家公路交通安全管理局（NHTSA）22日說，已對此展開調查。

歐盟／新車掛牌數連四月成長 電動車、油電車需求強勁是主因

歐洲汽車製造商協會（ACEA）23日公布，5月歐洲新車掛牌數年增3.6%至115萬輛，連續四個月增加，但通膨壓力導致增速放緩。電動車與油電車需求強勁，占整體銷售逾三分之二。

英國／央行放寬穩定幣監管 取消個人持有上限

英國央行在英鎊穩定幣的最終草案中，放寬監管，取消個人持有上限，改為限制每種穩定幣的發行總額不得超過400億英鎊（528億美元）等，以免阻礙這種新興貨幣的發展。

日本／Sony擬發美元債券 近30年來首見

Sony加入美企發債行列，將在相隔近30年後再次發售美元計價債券，在美國升息前鎖住低信用利差。日本央行緊縮貨幣，使當地利率來到1995年來新高，使日企轉向海外發債。

南韓／三星HBM4銷售衝百億美元 可望改寫記憶體新品首年紀錄

消息人士說，三星電子HBM4記憶體晶片銷售突破10億美元，今年總額可望逾100億美元，預料創記憶體新產品量產首年紀錄。三星2月率先全球，開始量產並出貨HBM4晶片。

北韓／金正恩喊話強化核能力 同時打造萬噸級飛彈巡洋艦

北韓領袖金正恩在勞動黨大會上呼籲加速強化核能力，並說全球安全情勢日益複雜難測，發揮北韓的核武國地位是唯一應對之道。他還打算建造1萬噸級飛彈巡洋艦。

印度／塔塔電子驚傳被駭 蘋果、特斯拉機密資料外洩

駭客組織在暗網公布據稱是蘋果和特斯拉的零件設計與規格文件後，塔塔電子23日說發現「網安事件」，但運作未受影響。外傳塔塔遭勒索贖金，蘋果正對此展開調查。