韓監管機構示警槓桿ETF風險後 韓股暴跌近10%散戶傷重

在南韓監管機構示警槓桿型ETF風險、發出半導體產業漲勢過熱的訊號後，外資大舉拋售晶片類股，南韓KOSPI指數今天收盤暴跌近10%，創下3個多月來最大單日跌幅。

路透社報導，南韓綜合股價指數（KOSPI）重挫910.71點或9.99%，收在8203.84點，創下自今年3月4日以來最大單日跌幅。

南韓股市權值股三星電子（Samsung Electronics）及SK海力士（SK Hynix）雙雙大跌逾12%，市值蒸發數十億美元，並觸熔斷機制，南韓股市午盤一度暫停交易20分鐘。

KOSPI昨天才首度突破9100點大關。隨著三星電子與SK海力士持續領漲，它們在KOSPI的權重占比合計已超過50%，對大盤走勢具有決定性影響。

中信里昂（CLSA）首席股市策略師芮德曼（Alexander Redman）指出，今日的回檔凸顯市場波動加劇，批評者擔心股市漲過頭，已達危險程度。

芮德曼表示：「市場目前由散戶主導，令我感到擔心。因為他們大量使用融資，即便融資餘額相對市值比例不算高。令人擔憂的是，監管機關批准單一個股槓桿型ETF，是在火上澆油。」

南韓金融監督院（FSS）院長李燦鎮（Lee Chan-jin，音譯）昨天在記者會上坦承，政府批准與國內最知名晶片股掛鉤的槓桿型基金流於草率，加劇市場波動。