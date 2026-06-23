戰爭紅利消退…美伊和平協議漸成形 以色列股匯市6月表現全球墊底

美國和伊朗和平協議逐漸成形，以色列的股匯市卻成為全球6月表現最差的資產，主要是市場擔心，以色列在面對其最大的敵人和盟友時，地位將因這紙協議而被削弱。

彭博資訊報導，以色列TA-35指數6月來以美元計價的跌幅逾13%，為主要股市之最；若論百分比，拋售規模為2023年10月以來最大，當時哈馬斯襲擊以色列，引發加薩戰爭，而這場戰爭最終蔓延至黎巴嫩和伊朗。

這場近三年的區域衝突，帶動以色列資產大漲，投資人押注以國安全狀況將獲得改善，從而提振其6,400億美元經濟體的成長潛力。2023年11月起至本月初，以色列謝克爾兌美元為全球表現最佳貨幣，升值42%；股市則幾乎翻四倍，漲幅大於南韓KOSPI指數，全球排名僅次迦納。

然而，隨著投資人擔心以色列正在失去和平，以國股匯開始回吐漲幅。依預期本益比計算，TA-35指數6月摜破100日移動平均線，為2025年4月以來首見，估值也下探今年1月以來最低水準。謝克爾也湧現拋售潮，6月以來兌美元貶值約5% ，貶幅在全球貨幣居前。

以色列Hapoalim銀行20日表示，「當地投資人認為，美伊正在形成的協議，未能改善以色列長期安全，也不如對伊朗發動軍事行動之初，外界抱持的高度期待」。

以色列在黎巴嫩的軍事行動，是美伊談判一個主要癥結。以國總理內唐亞胡21日重申，「只要有保護我國公民需要」，將繼續在黎巴嫩、以及敘利亞和加薩占領的地區維持軍事存在。

美伊開啟會談以來，伊朗曾因黎巴嫩境內襲擊事件，多次叫停會談，成為內唐亞胡與美國總統川普之間緊張關係的一個主要爭議點。隨著戰事看似逐漸平息，美以領導人關係公開惡化，也是市場漲勢止步的另一個因素。