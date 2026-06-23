快訊

不僅3奈米！傳台積電先進製程晶片將全面漲價 「範圍曝光」超出預期

只在乎半導體？紐時記者新書曝川普私下談話 稱不會為台灣而戰

三鶯線獲准營運蘇巧慧搶先宣布 藍轟搶功、行政不中立

聽新聞
0:00 / 0:00

戰爭紅利消退…美伊和平協議漸成形 以色列股匯市6月表現全球墊底

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美伊協議逐漸成形，市場擔心以色列地位恐被削弱，拖累以國股匯市表現。路透
美伊協議逐漸成形，市場擔心以色列地位恐被削弱，拖累以國股匯市表現。路透

美國和伊朗和平協議逐漸成形，以色列的股匯市卻成為全球6月表現最差的資產，主要是市場擔心，以色列在面對其最大的敵人和盟友時，地位將因這紙協議而被削弱。

彭博資訊報導，以色列TA-35指數6月來以美元計價的跌幅逾13%，為主要股市之最；若論百分比，拋售規模為2023年10月以來最大，當時哈馬斯襲擊以色列，引發加薩戰爭，而這場戰爭最終蔓延至黎巴嫩和伊朗。

這場近三年的區域衝突，帶動以色列資產大漲，投資人押注以國安全狀況將獲得改善，從而提振其6,400億美元經濟體的成長潛力。2023年11月起至本月初，以色列謝克爾兌美元為全球表現最佳貨幣，升值42%；股市則幾乎翻四倍，漲幅大於南韓KOSPI指數，全球排名僅次迦納。

然而，隨著投資人擔心以色列正在失去和平，以國股匯開始回吐漲幅。依預期本益比計算，TA-35指數6月摜破100日移動平均線，為2025年4月以來首見，估值也下探今年1月以來最低水準。謝克爾也湧現拋售潮，6月以來兌美元貶值約5% ，貶幅在全球貨幣居前。

以色列Hapoalim銀行20日表示，「當地投資人認為，美伊正在形成的協議，未能改善以色列長期安全，也不如對伊朗發動軍事行動之初，外界抱持的高度期待」。

以色列在黎巴嫩的軍事行動，是美伊談判一個主要癥結。以國總理內唐亞胡21日重申，「只要有保護我國公民需要」，將繼續在黎巴嫩、以及敘利亞和加薩占領的地區維持軍事存在。

美伊開啟會談以來，伊朗曾因黎巴嫩境內襲擊事件，多次叫停會談，成為內唐亞胡與美國總統川普之間緊張關係的一個主要爭議點。隨著戰事看似逐漸平息，美以領導人關係公開惡化，也是市場漲勢止步的另一個因素。

以色列 黎巴嫩 伊朗

延伸閱讀

川普百日戰爭白忙一場？紐時盤點中東4方得失：伊朗成最大贏家

美伊談判終啟動 范斯率團抵瑞士會伊代表

美伊首輪談判 伊朗一度不滿川普威脅 退席抗議

美伊首輪會談出師不利？伊朗為1事喊卡談判 3大磋商議題曝光

相關新聞

美股早盤／升息憂慮罩頂…科技拋售潮未歇 費半挫7%、美光瀉11%

市場憂慮聯準會（Fed）升息在即，也擔心企業大肆舉債支出，科技股拋售潮進入第二天，美股23日早盤四大指數同步走低。

美伊解封荷莫茲海峽沒喬好！外媒爆料內幕 船東嘆「絕對出事」

金融時報23日報導，美伊達成和談備忘錄重啟荷莫茲海峽，但是伊朗與美國等西方保險業者發布不同指引，讓船東在選擇離開波斯灣的安全航線時陷入兩難。航運人士忐忑表示，美伊沒有事先協調，最後一定會出事。

日圓逼近40年新低 日本財相暗示將干預支撐匯率

日圓過去幾年持續走貶，近期又因中東戰爭與美日利率差距擴大而面臨新的貶值壓力。日本財務大臣今天表示，在日圓兌美元匯率逼近4...

韓監管機構示警槓桿ETF風險後 韓股暴跌近10%散戶傷重

在南韓監管機構示警槓桿型ETF風險、發出半導體產業漲勢過熱的訊號後，外資大舉拋售晶片類股，南韓KOSPI指數今天收盤暴跌...

別以為只有3奈米！傳台積電先進製程晶片將全面漲價

獨立科技新聞記者高燦鳴（Tim Culpan）指出，根據消息來源，台積電將全面調漲先進製程晶片價格，漲價範圍涵蓋台積電晶圓營收基礎的75%，幅度與廣度均超出先前預期。

紐時記者新書 稱川普對台冷漠只在乎半導體供應

紐約時報記者史萬的（Jonathan Swan）與哈柏曼（Maggie Haberman）23日出版新書「政權移轉：進入川普帝國總統任期（暫譯）」，提到美國總統川普毫不關心人權議題，不在意美國傳統的台灣政策，只在乎台灣穩定供應半導體，且私下表示不會為台灣而戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。