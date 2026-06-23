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美股早盤／升息憂慮罩頂…科技拋售潮未歇 費半挫7%、美光瀉11%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股23日早盤四大指數盡墨。路透
美股23日早盤四大指數盡墨。路透

市場憂慮聯準會（Fed升息在即，也擔心企業大肆舉債支出，科技股拋售潮進入第二天，美股23日早盤四大指數同步走低。

道瓊工業指數早盤下跌0.6%，標普500指數跌1%，那斯達克指數跌2%，費城半導體指數重挫7%。

台積電ADR挫低5%，輝達挫3%。

南韓記憶體巨擘SK海力士、三星電子，23日雙雙重挫10%以上，拖累美國記憶體股，美光、 Sandisk雙雙大跌11%以上。

SpaceX走低0.9%，盤前一度摜破上市首日開盤價的150美元。該公司進行歷來規模最大的股票首次公開發行（IPO）後，又準備發售200億美元的投資級公司債，22日出現上市以來的最大單日跌幅。

瑞訊銀行的資深市場分析師Ipek Ozkardeskaya說，SpaceX加入發債行列，來資助龐大的AI基建支出，喚起投資人先前憂慮。他們擔心科技巨擘在AI花費過多，舉債因應開支。

與此同時，芝商所（CME）集團的FedWatch工具顯示，交易者估計Fed今年底前有50%機率升息兩碼，高於兩周前估計的升息1碼，反映外界認為，新Fed主席華許的貨幣政策較偏鷹派。

Fundstrat的共同創辦人Tom Lee表示：「殖利率成為阻力，市場估計從現在到年底，Fed會增加升息次數。」

眾人也聚焦美光24日盤後公布的財報，該公司股價今年來狂飆300%以上。市場估計，上季營收將年增253.6%、經調整後淨利將激增789.7%。Energy Group Capital研究主管里昂說：「真正的考驗在美光，我會更注意價格、資本開支、位元供給指引的變化，更勝財報結果是否擊敗市場預期。」

美股 美光 Fed 升息 那斯達克 費城半導體

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