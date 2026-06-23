歐洲央行數位歐元草案 獲歐洲議會委員會通過

歐洲中央銀行（ECB）的數位歐元草案今天獲得關鍵性國會支持。歐洲央行推出這項電子支付工具的目的，在於降低歐元區對美國信用卡體系的依賴，尤其是在跨大西洋關係日益緊張之際。

路透社報導，數位歐元本質上是一種由中央銀行擔保、但由銀行或金融科技公司提供服務的電子錢包，將使所有歐元區居民能夠在線上及實體場所進行支付。

經過6年的準備，隨著川普（Donald Trump）重返白宮，數位歐元議題變得更加迫切。川普對包括歐盟在內的傳統貿易夥伴加徵關稅，也引發外界憂心美國未來可能利用其在Visa與Mastercard等支付網路的主導地位作為施壓工具。

歐洲議會經濟委員會通過這項法規草案，意味著歐洲央行與銀行業歷經3年協商後取得重要進展。銀行業者擔心存款流失及收入減少，因此尋求限制該計畫規模。

草案指出：「推出數位歐元將藉由成為泛歐支付工具，降低對非歐洲供應商的過度依賴；同時也讓單一貨幣邁入數位時代，賦予歐盟公民在日常交易中選擇使用中央銀行貨幣支付的自由。」

歐洲議會極右派政治團體「主權國家歐洲」（Europe of Sovereign Nations）成員德羅澤（SiegbertFrank Droese）表示，該黨團投票反對此提案，這意味法案仍可能須提交歐洲議會全體會議進一步表決。

若全體會議未提出異議，歐洲議會預計下月開始與歐盟各國政府及歐洲執行委員會展開協商，目標是在今年底前完成最終批准程序。

歐洲央行計畫於明年下半年啟動為期12個月的數位歐元試辦計畫，並預定於2029年全面上路。