快訊

不僅3奈米！傳台積電先進製程晶片將全面漲價 「範圍曝光」超出預期

只在乎半導體？紐時記者新書曝川普私下談話 稱不會為台灣而戰

三鶯線獲准營運蘇巧慧搶先宣布 藍轟搶功、行政不中立

聽新聞
0:00 / 0:00

歐洲央行數位歐元草案 獲歐洲議會委員會通過

中央社／ 法蘭克福23日綜合外電報導

歐洲中央銀行（ECB）的數位歐元草案今天獲得關鍵性國會支持。歐洲央行推出這項電子支付工具的目的，在於降低歐元區對美國信用卡體系的依賴，尤其是在跨大西洋關係日益緊張之際。

路透社報導，數位歐元本質上是一種由中央銀行擔保、但由銀行或金融科技公司提供服務的電子錢包，將使所有歐元區居民能夠在線上及實體場所進行支付。

經過6年的準備，隨著川普（Donald Trump）重返白宮，數位歐元議題變得更加迫切。川普對包括歐盟在內的傳統貿易夥伴加徵關稅，也引發外界憂心美國未來可能利用其在Visa與Mastercard等支付網路的主導地位作為施壓工具。

歐洲議會經濟委員會通過這項法規草案，意味著歐洲央行與銀行業歷經3年協商後取得重要進展。銀行業者擔心存款流失及收入減少，因此尋求限制該計畫規模。

草案指出：「推出數位歐元將藉由成為泛歐支付工具，降低對非歐洲供應商的過度依賴；同時也讓單一貨幣邁入數位時代，賦予歐盟公民在日常交易中選擇使用中央銀行貨幣支付的自由。」

歐洲議會極右派政治團體「主權國家歐洲」（Europe of Sovereign Nations）成員德羅澤（SiegbertFrank Droese）表示，該黨團投票反對此提案，這意味法案仍可能須提交歐洲議會全體會議進一步表決。

若全體會議未提出異議，歐洲議會預計下月開始與歐盟各國政府及歐洲執行委員會展開協商，目標是在今年底前完成最終批准程序。

歐洲央行計畫於明年下半年啟動為期12個月的數位歐元試辦計畫，並預定於2029年全面上路。

央行 歐洲 歐元區 歐盟

延伸閱讀

歐洲央行行長指人民幣低估約15% 但廣場協議行不通

美元穩定幣會取代新台幣嗎？央行最新定調：台灣未出現美元化現象

脫歐公投10周年 經濟困頓英人悔

「威脅無國界之分」無人機威脅日增 歐盟9國合作加速強調情報共享

相關新聞

美股早盤／升息憂慮罩頂…科技拋售潮未歇 費半挫7%、美光瀉11%

市場憂慮聯準會（Fed）升息在即，也擔心企業大肆舉債支出，科技股拋售潮進入第二天，美股23日早盤四大指數同步走低。

美伊解封荷莫茲海峽沒喬好！外媒爆料內幕 船東嘆「絕對出事」

金融時報23日報導，美伊達成和談備忘錄重啟荷莫茲海峽，但是伊朗與美國等西方保險業者發布不同指引，讓船東在選擇離開波斯灣的安全航線時陷入兩難。航運人士忐忑表示，美伊沒有事先協調，最後一定會出事。

日圓逼近40年新低 日本財相暗示將干預支撐匯率

日圓過去幾年持續走貶，近期又因中東戰爭與美日利率差距擴大而面臨新的貶值壓力。日本財務大臣今天表示，在日圓兌美元匯率逼近4...

韓監管機構示警槓桿ETF風險後 韓股暴跌近10%散戶傷重

在南韓監管機構示警槓桿型ETF風險、發出半導體產業漲勢過熱的訊號後，外資大舉拋售晶片類股，南韓KOSPI指數今天收盤暴跌...

別以為只有3奈米！傳台積電先進製程晶片將全面漲價

獨立科技新聞記者高燦鳴（Tim Culpan）指出，根據消息來源，台積電將全面調漲先進製程晶片價格，漲價範圍涵蓋台積電晶圓營收基礎的75%，幅度與廣度均超出先前預期。

紐時記者新書 稱川普對台冷漠只在乎半導體供應

紐約時報記者史萬的（Jonathan Swan）與哈柏曼（Maggie Haberman）23日出版新書「政權移轉：進入川普帝國總統任期（暫譯）」，提到美國總統川普毫不關心人權議題，不在意美國傳統的台灣政策，只在乎台灣穩定供應半導體，且私下表示不會為台灣而戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。