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烏克蘭能源產能5年減4成電價翻倍 烏國重建急需清單出爐

聯合報／ 記者陳儷方／華沙即時報導
烏克蘭商會向台灣企業釋出訊號，希望台商不只是出口產品，也可直接參與烏克蘭戰後重建與工業化，重點領域包括無人機、電力基礎設施、儲能設備及製造業投資。記者陳儷方／攝影
烏克蘭商會向台灣企業釋出訊號，希望台商不只是出口產品，也可直接參與烏克蘭戰後重建與工業化，重點領域包括無人機、電力基礎設施、儲能設備及製造業投資。記者陳儷方／攝影

歐洲台灣形象展23日舉辦烏克蘭重建商機研討會，戰爭使得烏克蘭對於無人機需求量龐大之外，對於能源生產也是需求孔急，因為過去5年來能源產能下降30％至40％，因此，未來烏國重建的重點領域鎖定在無人機、電力基礎設施、儲能設備，以及各種製造業投資。

烏克蘭歐洲商會地區協調理事會主席Anton Podilchak指出， 烏克蘭與俄羅斯的戰爭已持續超過4年，急需重建，Podilchak表示，烏克蘭的重建需求，在能源領域絕對是值得關注，因為過去5年，烏克的能源產能大降下降，產量減少30％～40％，且烏克蘭境內的能源運輸也面臨諸多問題，他認為，這對台灣企業而言，是潛力很大的市場。

軍事方面，烏克蘭每月在戰場上要消耗25萬至40萬架無人機，烏克蘭現在可能是全球最大的無人機市場，但這裡不僅是銷售目的地，更是研發與生產的最佳地點，甚至可以在烏克蘭建立生產設施。Podilchak強調，他理解人們對安全的擔憂，但仍可相信他，在烏克蘭建立生產設施是可行的，為烏克蘭企業、外資企業均是如此運作。

Podilchak表示，烏克蘭重建最迫切的領域應該是無人機與電力，電力包括發電與輸電，以及儲能，烏克蘭的電力供應將走去中心化的道路，因此需要大量的儲能設備、逆變器、太陽能板及其他再生能源設備。

受到戰爭影響，烏克蘭的核能設備及電力方面都遇到重大的困難，但能源至關重要，Podilchak說，烏克蘭現在的電價已較戰前翻倍，顯示能源基礎投資仍存在龐大空間。

以目前烏克蘭的經濟狀況來看，烏國需要大幅提高生產力，因此，Podilchak認為，台灣發展製造業的經驗對如今的烏克蘭而言格外重要，任何製造業移轉至烏克蘭都是值得考慮的選項。

Podilchak強調，烏克蘭擁有通往歐洲市場的便利條件，對於投資與設廠的監管也相對簡化，對外資也非常友善，最重要的是，烏克蘭擁有高素質的藍領勞力，不僅工作努力、積極進取，人力成本相比於其他歐洲市場也相當低廉。

烏克蘭 俄羅斯 無人機

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