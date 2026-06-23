新加坡通膨風險持穩 分析：貨幣政策可能暫按兵不動

新加坡金管局今天公布5月核心通膨率與4月持平。對於全球能源價格與地緣局勢帶來通膨風險，市場關注新加坡當局是否維持緊縮貨幣政策。分析指出通膨表現較預期溫和，預期金管局可能按兵不動。

新加坡金融管理局（MAS）與貿工部今天發布消費者物價指數（CPI）報告指出，5月核心通膨率為1.4%、與4月持平。整體通膨率則為1.8%。核心通膨率不含食物與能源，是當局重點關注的物價指標。

聯準會主席華許（Kevin Warsh）在上任後首次利率決策會議中決定維持利率不變，但同時公布預測報告指出，年底前可能升息1次以抑制通膨。

根據彭博（Bloomberg）調查預測，新幣兌美元匯率年底將達約1.26，意味著新幣年底前仍有升值空間。澳盛銀行亞洲研究主管吳坤（Khoon Goh，音譯）表示，儘管近期油價下滑，但考量通膨風險，之後進一步收緊貨幣政策的可能性將持續支撐市場看好新幣走強。

馬來亞銀行（MayBank）經濟分析師李順榮接受中央社訪問表示，由於通膨表現較預期溫和，金管局在7月政策會議上可能按兵不動、採取觀望態度，未來若出現重大通膨衝擊時將有予以回應的空間。

新加坡貨幣政策與多數經濟體不同。新加坡金管局自1981年起，即以匯率而非利率作為主要政策工具，主因在於新加坡經濟高度開放，且對進口依賴度高。該國貨幣政策立場通常於1月、4月、7月與10月發布貨幣政策聲明。

李順榮指出，波斯灣衝突與俄烏戰爭一樣引發全球能源價格上升，但對新加坡通膨的影響似乎相對受控制，食品價格通膨雖逐步上升，但預計將遠較2022年溫和，相關協議與荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放正降低能源與食品價格大幅飆升風險。

今年4月中東局勢升溫推高能源價格，進口商品與服務價格面臨上漲壓力，當時新加坡金管局自2022年10月以來首度採取緊縮貨幣政策。

華僑銀行（OCBC）首席經濟分析師林秀心提及，近期美伊持續進行談判使油價回落，但全球能源價格高於去年水準，隨著較高能源成本經由全球供應鏈逐步傳導，未來新加坡進口更多商品與服務，其生產及運輸成本可能面臨上升壓力。

熟悉東南亞金融動態的新加坡資深媒體人陳士銘亦告訴中央社，新加坡金管局何時緊縮或放寬貨幣政策，取決於當局對通膨或經濟成長的關切程度，也就是當進口成本上升推高通膨風險時，當局傾向加快新幣升值步伐來緩解輸入型通膨壓力；當經濟轉弱需求降溫時則可能放慢升值步調。