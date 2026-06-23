快訊

通過了！交通部准予捷運三鶯線營運 確切通車日正在研擬中

北市萬華命案！男遭匕首捅背送醫不治 凶嫌被逮稱不滿對方找他女友

紐時記者新書披露馬斯克憂台海衝突 籲川普將晶片廠移出台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

新加坡通膨風險持穩 分析：貨幣政策可能暫按兵不動

中央社／ 新加坡23日專電
新加坡金管局今天公布5月核心通膨率與4月持平。對於全球能源價格與地緣局勢帶來通膨風險，市場關注新加坡當局是否維持緊縮貨幣政策。圖為遊客俯瞰新加坡濱海灣。 中央社
新加坡金管局今天公布5月核心通膨率與4月持平。對於全球能源價格與地緣局勢帶來通膨風險，市場關注新加坡當局是否維持緊縮貨幣政策。圖為遊客俯瞰新加坡濱海灣。 中央社

新加坡金管局今天公布5月核心通膨率與4月持平。對於全球能源價格與地緣局勢帶來通膨風險，市場關注新加坡當局是否維持緊縮貨幣政策。分析指出通膨表現較預期溫和，預期金管局可能按兵不動。

新加坡金融管理局（MAS）與貿工部今天發布消費者物價指數（CPI）報告指出，5月核心通膨率為1.4%、與4月持平。整體通膨率則為1.8%。核心通膨率不含食物與能源，是當局重點關注的物價指標。

聯準會主席華許（Kevin Warsh）在上任後首次利率決策會議中決定維持利率不變，但同時公布預測報告指出，年底前可能升息1次以抑制通膨。

根據彭博（Bloomberg）調查預測，新幣兌美元匯率年底將達約1.26，意味著新幣年底前仍有升值空間。澳盛銀行亞洲研究主管吳坤（Khoon Goh，音譯）表示，儘管近期油價下滑，但考量通膨風險，之後進一步收緊貨幣政策的可能性將持續支撐市場看好新幣走強。

馬來亞銀行（MayBank）經濟分析師李順榮接受中央社訪問表示，由於通膨表現較預期溫和，金管局在7月政策會議上可能按兵不動、採取觀望態度，未來若出現重大通膨衝擊時將有予以回應的空間。

新加坡貨幣政策與多數經濟體不同。新加坡金管局自1981年起，即以匯率而非利率作為主要政策工具，主因在於新加坡經濟高度開放，且對進口依賴度高。該國貨幣政策立場通常於1月、4月、7月與10月發布貨幣政策聲明。

李順榮指出，波斯灣衝突與俄烏戰爭一樣引發全球能源價格上升，但對新加坡通膨的影響似乎相對受控制，食品價格通膨雖逐步上升，但預計將遠較2022年溫和，相關協議與荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放正降低能源與食品價格大幅飆升風險。

今年4月中東局勢升溫推高能源價格，進口商品與服務價格面臨上漲壓力，當時新加坡金管局自2022年10月以來首度採取緊縮貨幣政策。

華僑銀行（OCBC）首席經濟分析師林秀心提及，近期美伊持續進行談判使油價回落，但全球能源價格高於去年水準，隨著較高能源成本經由全球供應鏈逐步傳導，未來新加坡進口更多商品與服務，其生產及運輸成本可能面臨上升壓力。

熟悉東南亞金融動態的新加坡資深媒體人陳士銘亦告訴中央社，新加坡金管局何時緊縮或放寬貨幣政策，取決於當局對通膨或經濟成長的關切程度，也就是當進口成本上升推高通膨風險時，當局傾向加快新幣升值步伐來緩解輸入型通膨壓力；當經濟轉弱需求降溫時則可能放慢升值步調。

貨幣政策 新加坡 通膨

延伸閱讀

迎接聯準會新主席首秀！009800與00981D聚焦美股科技趨勢 緩解資金成本疑慮

美元穩定幣會取代新台幣嗎？央行最新定調：台灣未出現美元化現象

美股早盤／三大指數變動不大 美光因與Anthropic合作飆逾5%

日銀升息市場反應平淡！網曝「利空出盡」原因 重點在聯準會訊號

相關新聞

美伊解封荷莫茲海峽沒喬好！外媒爆料內幕 船東嘆「絕對出事」

金融時報23日報導，美伊達成和談備忘錄重啟荷莫茲海峽，但是伊朗與美國等西方保險業者發布不同指引，讓船東在選擇離開波斯灣的安全航線時陷入兩難。航運人士忐忑表示，美伊沒有事先協調，最後一定會出事。

日圓逼近40年新低 日本財相暗示將干預支撐匯率

日圓過去幾年持續走貶，近期又因中東戰爭與美日利率差距擴大而面臨新的貶值壓力。日本財務大臣今天表示，在日圓兌美元匯率逼近4...

新加坡通膨風險持穩 分析：貨幣政策可能暫按兵不動

新加坡金管局今天公布5月核心通膨率與4月持平。對於全球能源價格與地緣局勢帶來通膨風險，市場關注新加坡當局是否維持緊縮貨幣...

紐時記者揭露 馬斯克憂台海衝突 力促另建晶圓廠

紐約時報記者撰寫的新書揭露，億萬富豪馬斯克在白宮去年的科技業執行長會議上，對台灣主導晶片市場極為憂慮，擔心萬一中國大陸攻台，會讓美國經濟陷入崩潰。

因應大陸出口管制…日車企減少使用稀土 嘗試構建「無稀土」供應鏈

日本共同社今天報導，日本車企正逐漸減少使用主要由中國掌控的稀土，嘗試構建「無稀土」供應鏈，以降低中國加強對日關鍵礦產出口...

韓股暴跌觸發熔斷暫停交易 收盤重摔10%領跌亞股

韓股今天在科技股拖累下暴跌，觸發熔斷機制，一度暫停交易，終場重挫10%，領跌亞股。市場對人工智慧（AI）熱潮帶動的多頭行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。