紐時記者新書披露馬斯克憂台海衝突 籲川普將晶片廠移出台灣

紐約時報記者史萬（Jonathan Swan）與哈柏曼（Maggie Haberman）23日出版新書「政權移轉：進入川普帝國總統任期（暫譯）」披露，科技富豪馬斯克去年在白宮舉行的科技企業執行長會議上，嚴重關切台灣主導晶片市場與大陸犯台，呼籲美國總統川普努力在衝突區以外生產晶片。

「商業內幕」報導，該書指出，太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克去年3月10日和美國總統川普，美國電腦巨擘戴爾、行動通訊晶片廠高通及美國晶片廠英特爾等公司執行長會談。

書中寫道，馬斯克在白宮羅斯福廳告訴與會人士，他「極度擔憂我們面對中國時的脆弱性」。馬斯克的憂慮近年來不斷加劇，特別是擔心中國大陸侵台威脅將危及馬斯克旗下企業賴以生存的高端晶片供應。

馬斯克警告，一個面積與馬里蘭州相近，距離中國大陸81英里的島國，卻生產全球約70%半導體與90%最先進晶片，「若我們不開始在衝突區以外生產晶片，我們將走向災難，總得有人在戰區外建設這些晶圓廠」。

書中寫道，川普說習近平曾向他保證，只要他還在白宮，北京就不會入侵台灣；但川普隨後補充，「這也可能是說謊，台灣是習近平的心頭肉，就像烏克蘭之於俄國總統普亭一樣」。

川普隨後與商務部長盧特尼克以及眾執行長討論，美國如何重新掌握全球半導體的部分供應鏈，將工廠由亞洲轉至美國本土。

書中引述馬斯克說法，「到2029年，美國只會擁有台積電30%產能。要是中國入侵台灣，整個經濟會崩潰」。

今年五月，馬斯克和輝達執行長黃仁勳、蘋果執行長庫克等美國科技業領袖曾陪同川普訪問中國。外界普遍認為馬斯克為關鍵人物，能穩定北京與華府經濟關係。