因應大陸出口管制…日車企減少使用稀土 嘗試構建「無稀土」供應鏈

日本共同社今天報導，日本車企正逐漸減少使用主要由中國掌控的稀土，嘗試構建「無稀土」供應鏈，以降低中國加強對日關鍵礦產出口管制下的風險。

據共同社中文網，日本零部件巨頭Astemo去年10月利用自主技術開發出用於純電動汽車（EV）的新型電機，以鐵作為主要成分取代用於製造強力磁鐵的稀土釹，而且透過特殊結構實現同樣的高輸出性能。

報導說，Astemo擬按照不同車型需求，組合使用兩種電機，力爭於2030年前後投入使用。

此外，三葉株式會社開發的電機同樣以鐵為主要成分，於2023年開始量產用於汽車雨刷的產品，已在本田（Honda）「雅閣」車型上使用。

日產汽車（Nissan）今年發售的電動車「聆風」與初代車型相比，削減了9成「重稀土」。本田在2016年與大同特殊鋼公司共同開發了不使用重稀土磁石的電機，並搭載於MPV車型「FREED」上，還力爭未來不使用稀土。

報導稱，自2010年中國漁船與日本巡邏船在釣魚台附近發生撞船事件後，日本汽車行業受到中國限制稀土出口的衝擊，此後一直在推進減少稀土使用的研發工作。

日本首相高市早苗去年11月在國會的「台灣有事」涉台答辯引起中國高度不滿，今年1月開始對日本兩用物項採出口管制。

對此，共同社中文網今天的報導稱「稀土供應減少令人擔憂」；而在中國加強關鍵礦產對日出口管制的形勢下，能否構建不受政治動向左右的「無稀土」供應鏈受到考驗。