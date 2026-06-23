晶片巨擘暴跌…韓股觸發熔斷暫停交易 收盤重摔10%領跌亞股

韓股今天在科技股拖累下暴跌，觸發熔斷機制，一度暫停交易，終場重挫10%，領跌亞股。市場對人工智慧（AI）熱潮帶動的多頭行情疑慮再起，引發華爾街科技股賣壓，波及今天亞股走勢。

法新社報導，亞洲科技股今天重挫，南韓晶片巨擘SK海力士（SK hynix）與三星（Samsung）雙雙大跌逾12%，拖累前一個交易日才創新高的南韓Kospi指數狂瀉，觸發熔斷機制，南韓交易所一度暫停交易20分鐘。

南韓現代經濟研究院（Hyundai Research Institute）經濟研究部門主管朱元（Joo Won）告訴法新社：「這波走勢似乎反映南韓半導體股漲幅過大，促使外資與國內機構投資人大舉拋售。」

他指出：「跌幅似乎也過於劇烈。更重要的是，這波賣壓可能顯示投資人開始廣泛降低持股部位。換言之，市場後續可能仍面臨相當大的賣壓。」

他表示：「許多投資人在這波漲勢中已累積可觀獲利，因此可能傾向先獲利了結，再重新評估市場。」

日股今天收盤跌逾3%，主要受軟銀集團（SoftBank）重挫逾10%，晶片設備製造商東京威力科創（Tokyo Electron）大跌6.2%等頹勢拖累。

香港股市跌幅2%，上海與台北股市也遭遇強勁賣壓，跌幅均逾1%。雪梨、新加坡、威靈頓、曼谷與雅加達股市也挫跌。

此外，華府與德黑蘭當局表示，目前在瑞士進行的和平談判已取得進展，但交易員未能延續上週美伊協議利多帶動的漲勢。

市場焦點也轉向東京，受到美國聯邦準備理事會（Fed）上週轉趨強硬，加上市場擔憂日本央行未積極抑制通膨影響，日圓兌美元匯率在近40年低點附近徘徊。

日本放送協會（NHK）與共同社報導稱，日本財務大臣片山皋月（Satsuki Katayama）與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）已就匯率問題交換意見。

相關消息帶動日圓兌美元匯價自161.93日圓兌1美元的低點回升，距離1996年12月創下的161.96低點僅一步之遙。

日本當局上月動用逾700億美元干預匯市，以拉抬日圓匯價。