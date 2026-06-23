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記憶體漲聲不斷？專家：下半年到明年繼續噴 每季最多漲價5成

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
專家表示，記憶體未來數季將繼續漲價，2028年才有望緩解。路透社
專家表示，記憶體未來數季將繼續漲價，2028年才有望緩解。路透社

人工智慧（AI）浪潮持續推高記憶體需求，專家表示，記憶體今年下半年到明年將繼續漲價，2028年將有望緩解。

Jefferies引述專家指出，記憶體第3季可能漲價40%至50%，第4季可能再漲30%至40%；2027年全年漲幅則介於40%至45%之間。Aletheia Capital本月稍早也表示，DRAM第3季平均售價可能增加30%、第4季再漲15%。

專家也說，記憶體價格可望在2028年緩解，隨著產能和供給增加，平均售價可能下跌多達15%至20%，需求放緩也有望促使價格下跌。

三星電子記憶體部門前主管5月聲稱，記憶體最早有望明年開始降價，主因中國大陸業者正積極投入生產；陸廠增產後，產品一旦進入市場，明年下半年的記憶體晶圓產能，每月可望增加多達600萬片。

不過，專家表示，中國的記憶體產能在今、明兩年對市場衝擊有限，直到2028年才可能產生影響，理由在於陸廠在技術方面，與西方及韓廠有所差距。

中國大陸的記憶體產能，主要由長鑫存儲（CXMT）帶動。該公司供應本土企業DDR5晶片，其他產品也已打入全球市場。

三星電子 記憶體 AI 晶片

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