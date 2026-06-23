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馬六甲海峽戰略提升 馬來西亞打造兼具韌性海事經濟

中央社／ 吉隆坡23日專電

連接印度洋與太平洋的馬六甲海峽，不僅是全球最繁忙航道之一，也是亞洲能源供應與國際貿易的重要命脈，馬來西亞交通部長陸兆福今天指出，將打造面向未來的海事經濟，強化馬六甲海峽海事物流與轉運樞紐的地位。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）報導，大馬今天舉行「2026全球海事經濟會議」，探討地緣政治不確定性持續存在下，影響全球海洋經濟成長的趨勢。

馬六甲海峽位於馬來半島與印尼蘇門答臘島之間，全長約900公里，其中最窄航道僅約2.7公里寬，每天約有2100萬桶石油經由這條航道運輸，約占全球供應量20%，同時承載全球約20%的液化天然氣運輸量。

陸兆福（Loke Siew Fook）在會中指出，馬六甲海峽在不斷演變的全球局勢中，戰略重要性日益提升，全球約1/4的貿易貨物，以及亞洲大部分能源進口，每年都經由這條航道運輸，馬來西亞正處於全球經濟重心的戰略位置。

他指出，馬來西亞的主要港口每年處理數億噸貨物，成為連接亞洲、中東、歐洲與非洲的重要樞紐。因此，必須建立一個面向未來的海事經濟，以具韌性的港口、多元化能源架構、創新的數位基礎設施、安全的航運走廊及強健的區域合作為支柱。

對於地緣政治緊張局勢，陸兆福認為，現代經濟高度依賴不受干擾的海上航行自由，歷史經驗顯示，當重要海上咽喉點受到威脅時，將導致運費飆升、保險費增加、供應鏈斷裂，加劇能源市場波動。

除了航運與港口發展外，海事安全也被視為維持馬六甲海峽暢通的關鍵基礎，馬來西亞國家海道測量中心總監納漢（Najhan Md Said）日前投書媒體，說明馬六甲海峽是全球經濟的重要命脈，船舶通行量遠超過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）3倍以上。

他認為，海洋數據已成為維持國家安全、經濟成長、環境永續與公共福祉的重要戰略資產。因此，維護馬六甲海峽安全不能依靠單一機構，需要所有海事安全相關單位共同合作。

航運界人士指出，在全球供應鏈重組與地緣政治風險升高背景下，馬六甲海峽的重要性不減反增。如何兼顧港口現代化、航運效率與海事安全，將是馬來西亞維持區域海運樞紐地位的重要課題。

馬來西亞 麻六甲

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