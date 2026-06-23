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全球最大生技產業盛會登場 非紅供應鏈趨勢受關注

中央社／ 聖地牙哥22日專電

全球最大規模生技展會「國際生技大會」登場，台灣代表團逾60家廠商與機構參展。經濟部生醫推動小組主任黃千岳表示，非紅供應鏈趨勢下，台灣除兼顧自身需求，也盼與鄰近國家在技術或市場上深化合作。

全球生技產業年度盛會BIO 2026今年於加州聖地牙哥會展中心舉行。經濟部國際貿易署規劃的台灣館以綠色為主視覺打造，緊鄰主要走道，周邊為西班牙館、歐盟館。

經濟部生醫推動小組主任黃千岳受訪表示，今年台灣代表團逾60家廠商與機構參展、成員逾200人，他們代表台灣在生技醫藥產業，特別是在製藥領域的不同面向。

黃千岳指出，非紅供應鏈已經成為一個整體趨勢，在這個趨勢下，台灣除了要兼顧自身的需求，也希望能和鄰近國家展開更多合作，無論是在技術層面或在市場層面。

針對非紅供應鏈的趨勢，台灣生醫創新學會執行長劉嘉寧進一步表示，約從去年底開始，美國更為關注生物安全相關議題，美國政府推動非紅供應鏈的主要原因之一，是擔心美國人的生物資訊可能外流，因此希望相關資料與製造能盡量留在美國。

劉嘉寧說，美國希望找到更值得信賴的供應鏈，而台灣正是值得信賴的夥伴，無論是在醫療器材、AI資料，甚至藥品製造等領域，都具一定的基礎。現在全球供應鏈的競爭，已不再只是追求低成本，而是更重視品質、法規合規，及智慧財產權的保護。

另外，值得一提的是，今年BIO官方第二度舉辦人工智慧（AI）高峰會，高峰會的第一場論壇活動即由台灣主導，由台灣生物產業發展協會秘書長林治華主持，探討AI加持的數位精準醫療，如何讓亞太地區的病患、支付方與醫療服務提供者共同受益。

林治華向中央社表示，台灣在將近1000個提案當中獲得大會第一天、第一場主導論壇的機會，不僅反映出題材的可看性，也顯示出台灣在大會中的角色與份量。

生技 經濟部

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