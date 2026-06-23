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私人資料未加密？Meta內部工具爆資安疑慮 AI模型訓練計畫急喊卡

中央社／ 加州22日綜合外電報導
社群媒體巨擘Meta今天表示，追蹤員工滑鼠軌跡與數位活動的內部計畫將喊卡，以調查相關資安疑慮，這項計畫原本主要用於訓練AI模型。 路透社
社群媒體巨擘Meta今天表示，追蹤員工滑鼠軌跡與數位活動的內部計畫將喊卡，以調查相關資安疑慮，這項計畫原本主要用於訓練AI模型。 路透社

社群媒體巨擘Meta今天表示，追蹤員工滑鼠軌跡與數位活動的內部計畫將喊卡，以調查相關資安疑慮，這項計畫原本主要用於訓練AI模型。

路透社報導，Meta今年4月推出「模型能力計畫」（Model Capability Initiative）的工具，透過捕捉美國員工電腦上的滑鼠移動軌跡、點擊與鍵盤輸入紀錄，來訓練Meta的AI模型。

根據路透社審閱的文件，在Meta做出這項宣布前，就有消息揭露，所有員工都能查閱這項計畫中的機密資料，包括「完整提示詞與逐字稿、私人對話、人事與績效資料，以及資料安全標準（DSS）的資料敏感度分級」。

Meta證實正在進行調查，但拒絕透露這項計畫將暫停多久。

Meta發言人克雷頓（Tracy Clayton）表示：「我們在研擬這項計畫時，已謹慎納入隱私保護措施，儘管目前並未發現Meta員工不當查閱相關資料，但仍決定在調查期間先暫停。」

有消息人士告訴路透社，截至今天下午，這項工具仍持續記錄資料。

克雷頓指出，暫停措施正逐步實施，要讓所有人都停止這項計畫，需要一些時間。

路透社5月曾在報導中指出，這項計畫蒐集的資料已超出最初說明的內容，並以未加密的形式儲存，引發員工對隱私的疑慮。

內部文件顯示，曾有員工在「高優先順序資安事件報告」（SEV）討論串中留言，要求對相關問題展開更深入的調查。

這名員工寫道：「我曾透過工作電腦查閱個人稅務與醫療資訊，數千名員工也是如此。我們當初被告知，這些資料會受到保護，而且只有在經過嚴格過濾後，才會用於正當的商業用途。」

資安 Meta 美國 社群媒體 AI

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