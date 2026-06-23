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美伊解封荷莫茲海峽沒喬好！外媒爆料內幕 船東嘆「絕對出事」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
多艘貨船18日航行在荷莫茲海峽。路透
多艘貨船18日航行在荷莫茲海峽。路透

金融時報23日報導，美伊達成和談備忘錄重啟荷莫茲海峽，但是伊朗與美國等西方保險業者發布不同指引，讓船東在選擇離開波斯灣的安全航線時陷入兩難。航運人士忐忑表示，美伊沒有事先協調，最後一定會出事。

雖然通過荷莫茲海峽的船舶交通已經回升，但伊朗19日發布文件，要求船隻事先向德黑蘭申請許可、並沿著靠近伊朗海岸線的航線行駛，否則恐面臨「處罰」，也可能被迫折返。另一方面，3名航運業高層表示，美國與部分西方保險業者建議船隻遵循一條位於海峽阿曼一側、受美國空中掩護保護的航線。

美伊兩方的指引不一，令船東無所適從。

美國航運公司Safesea Shipping董事長安臣（SV Anchan）指出，若聽從承保方和美國當局指引，可能遭伊朗當局干預、扣押甚或攻擊；但若遵從德黑蘭要求，可能牽涉美國制裁規定，也可能被保險業者認定未依承保建議航行。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）資料顯示，截至英國時間22日中午前（台灣時間22日晚間7點前）的24小時內，超過30艘船通過海峽，這是2月28日衝突爆發以來最高紀錄。

美伊17日簽署備忘錄後，UKMTO已將在海峽作業的風險等級從「嚴重」下調至「中等」，並表示伊朗伊斯蘭革命衛隊在海上的行為已變得「較不反覆無常」，同時「美國海軍仍持續提供穩定監督」。

荷莫茲海峽 伊朗

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