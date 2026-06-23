韓股狂瀉8%又跌到熔斷…外資大砍持股落跑 上午淨賣出超過4兆韓元

南韓股市在突破9,000點大關後自歷史高點回檔，今天盤中重挫超過8%，因跌勢過猛而觸發熔斷機制。投資人拋售晶片權值股，原因是市場再度擔憂這波漲勢已經過度緊繃、估值過熱。

韓股Kospi指數在午後跌幅擴大至8.3%，其中SK海力士重挫逾11%，三星電子跌幅超過 8%。韓國交易所啟動市場穩定機制，暫停交易20分鐘；今年以來，這類市場保護措施的啟動頻率已明顯增加。

截至午盤，外資已淨賣出超過4兆韓元（約26億美元）的Kospi股票，而散戶投資人則趁跌加碼買進。

南韓股市近來波動劇烈，與晶片股掛鉤的槓桿型ETF進一步放大了價格波動。

首爾Eugene資產管理公司投資長Ha SeokKeun表示：「此次賣壓看來主要是由獲利了結所驅動，因為市場在近期大漲後已經愈來愈處於超買狀態。散戶偏高的槓桿部位與融資餘額，很可能進一步放大了跌勢，使市場對負面催化因素變得更加敏感。」