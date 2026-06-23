孫正義駁馬斯克太空資料中心夢：電力成本是小事 AI「先發者贏」

軟銀集團創辦人孫正義周二（24日）表示，在太空興建資料中心效益有限，因為電力成本並非資料中心的主要開支。他認為，AI競賽勝負將在未來幾年決定，關鍵仍是地球上的運算能力與基礎設施布局。

孫正義在軟銀旗下電信事業股東大會上表示，太空資料中心最大的優勢是節省電費，但電費僅占營運成本一小部分，遠低於AI晶片等硬體支出。若再加上發射運輸、維護及通訊延遲等成本，整體效益並不理想。

孫正義直言：「在AI競賽中，未來幾年遠比十多年後可能發生的事情更重要。」他形容馬斯克（Elon Musk）是「卓越的變革推動者」，但強調軟銀將專注於在地球上打造強大資料中心基礎設施，並表示「先發者贏」。

此外，孫正義認為AI產業仍處於早期發展階段，雖然OpenAI、Anthropic與Google等業者競爭日益激烈，但市場仍有巨大成長空間，未來規模可望達到目前的10倍甚至100倍。