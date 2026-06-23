日圓逼近40年新低 日本財相暗示將干預支撐匯率

日圓過去幾年持續走貶，近期又因中東戰爭與美日利率差距擴大而面臨新的貶值壓力。日本財務大臣今天表示，在日圓兌美元匯率逼近40年來新低之際，已準備採取「果斷措施」。

法新社報導，日本財務大臣片山皋月今天在財務省接受媒體訪問時，證實昨晚與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）召開線上會議。

片山表示，日本與美國「已經達成明確共識，必要時將採取果斷措施」。

她這番言論暗示，日本已經準備再次干預金融市場以支撐匯率。日本上月為此已投入逾700億美元。

美日財長會談的消息一出之後，協助日圓從1美元兌161.93日圓的低點回升，這距離1996年12月創下的1美元兌161.96日圓僅一步之遙。

東京市場今天下午交易時段，日圓兌美元匯率約為161.60日圓。

相較之下，日圓曾在2011年升值到1美元兌75日圓的歷史高點。

日圓疲弱使資源匱乏的日本進口成本上升，尤其是以美元計價的原油。不過，日圓貶值也推動日本觀光熱潮，因為對外國旅客而言，購物、住宿及餐飲等費用都變得更加便宜。